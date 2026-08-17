La Pink Floyd Night apre la quattro giorni di Trasimeno Prog 2026

cultura

Sta per iniziare la settima edizione del “Trasimeno Prog Festival” che si terrà a Castiglione del Lago nel suggestivo scenario della Rocca Medievale da giovedì 20 a domenica 23 agosto, un teatro perfetto per l’evento dedicato al “progressive rock”. Quattro imperdibili serate legate a questo immortale genere musicale. Dallo scorso anno Trasimeno Prog è dedicato alla memoria dello scomparso Riccardo Regi, grande giornalista e ottimo musicista del gruppo “L’Estate di San Martino”, vecchio e indimenticabile amico dei fondatori dell’associazione organizzatrice. «Riccardo si è speso moltissimo per veicolare il nostro marchio – ha ricordato Alfredo Buonumori – ed è anche grazie al suo lavoro giornalistico se siamo cresciuti: la dedica è il miglior modo per ringraziarlo». Dal 2020, in piena pandemia e con un pizzico di follia, che l’associazione porta avanti questa proposta, che torna quest’anno a radicarsi nello scenario alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago.



Il presidente dell’Associazione Trasimeno Prog Massimo Sordi, sempre coadiuvato dal segretario Alfredo Buonumori, presenta le prime due serate di giovedì 20 e venerdì 21 agosto: «Si inizia da ciò che lo scorso anno (a causa del maltempo), non si era potuto svolgere: giovedì 20 la Pink Floyd Night degli umbri dei Drunk Side e il suggestivo “Cineracconto” dei romani RanestRane, personale rilettura dell’album “The Wall” con proiezione del celebre film di Alan Parker. Venerdì 21 aprirà la serata la band umbra dei Known Physics, con la loro energetica carica rock. A seguire sul palco una tra le più iconiche formazioni in assoluto del prog italiano: Le orme, con il tour “Trilogy Live 1971-1973” con cui stanno girando l’Italia in questo periodo, che prevede l’esecuzione dei tre dischi storici (Collage, Uomo di pezza e Felona e Sorona): ospite speciale sarà la voce di Bernardo Lanzetti».



Come iniziativa collaterale venerdì 21 alle 17, a Palazzo della Corgna, la presentazione acustica dell’album dei Wish “The Endless Winter” con la partecipazione del giornalista, scrittore e critico musicale Donato Zoppo. In tutte le quattro giornate a Castiglione del Lago, come ormai tradizione, ci sarà la “Fiera del Disco” in Piazza Gramsci: giunta alla sesta edizione darà modo agli appassionati di ampliare la propria collezione di cd, vinili e memorabilia. Ancora una volta un menù variegato per quanti seguono il mondo del rock in generale e del “progressive rock” in particolare, con uno sguardo attento alla tradizione: Uno sforzo notevole per una realtà piccola come quella dell’associazione “Trasimeno Prog”.



Drunk Side: Pink Floyd Tribute Band

Il progetto nasce nel 2009 per iniziativa del tastierista Ottorino Valentini. Il repertorio attinge alla produzione del gruppo inglese dal periodo psichedelico fine anni ‘60 inizi anni ‘70, fino all’album “The Wall” del 1979. La riproposizione dei brani tende ad essere il più fedele possibile, sia da un punto di vista di sonorità che da un punto di vista di arrangiamenti. Caratteristica dei Drunk Side è stata sempre quella di suonare album per intero, tra cui “The dark side of the moon”e “Wish you were here”, “Animals” e “The Wall”, anche se in questo momento propongono una scaletta più variegata attingendo dai vari album che hanno contraddistinto la carriera dei Pink Floyd (“The piper gates of down”, “Atom heart mother”, “Meddle”, “The dark side of the moon”, “Wish you were here”, “Animals”, “The Wall”). Nel corso degli anni i Drunk Side si sono esibiti in moltissime piazze umbre ma anche fuori dai confini dell’Umbria, in particolare al “Villaggio Ploner” in Trentino-Alto Adige, al “Birrart Fest” a Monterchi (Arezzo), a Colmurano (Macerata), al “Tritoni Beach Cafè” a Marotta (Pesaro Urbino) e al “Tjmory” a Bettolle (Siena). Sul palco del Trasimeno Prog Festival eseguiranno integralmente l’album “Wish you were here” e una selezione da “The dark side of the moon”.

RanestRane: The Wall - Il Cineconcerto

RanestRane è un gruppo prog italiano di Roma, formato nel 1998. Dopo aver inciso alcuni brani di carattere pop, cantautorale e prog decidono di virare verso i concept e le opere rock ispirate a film d'autore come "Nosferatu il Principe della notte" di W. Herzog, "Shining" e "2001 A Space Odissey" di S. Kubrick. Le opere di RanestRane si distinguono nella modalità di composizione: mentre le prime erano seguite da rappresentazione in immagini attraverso spettacoli teatrali o versioni cinematografiche, in quelle delle band il film precede l'opera e il genere utilizzato è il rock progressive con influenze della musica d'autore italiana. Il sonoro originale del film viene quasi interamente sostituito dai testi e musiche delle canzoni di RanestRane e solo in alcuni momenti si riaffacciano i dialoghi originali accompagnati dalle musiche della band, guidando così lo spettatore a seguire la trama naturale del film con un approccio diverso e spettacolare. I concept album così realizzati diventano quindi delle vere e proprie opere rock, in cui i dialoghi dei personaggi vengono arricchiti e integrati dalle liriche e i fondali narrativi acquistano punti di vista nuovi e inesplorati. Le loro performance dal vivo sono state ribattezzate dalla band stessa "cineconcerti".

Nel 2007 ha visto la luce "Nosferatu"; nel 2011 la band si è cimentata con un altro film d’autore, “Shining” di Stanley Kubrick, dando vita alla rock opera omonima, mantenendo l’alternanza continua di parti cantate e strumentali tipica del loro lavoro, ma prediligendo toni psichedelici. Nel 2013 è uscito "A Space Odyssey (part one) Monolith", con ospiti speciali come Steve Rothery e Steve Hogarth, rispettivamente chitarra e voce dei Marillion, presenti in ben due brani a testa. Monolith è la prima parte di una trilogia proseguita nel 2015 con l’album dal vivo "Monolith in Rome - A Space Odyssey Live", quindi "A Space Odyssey (part two) H.A.L.", secondo album della trilogia dedicata a “2001: Odissea nello spazio”, la cui terza parte è uscita poi nel 2018. Nel 2020 è arrivato “The Wall”, doppio cd, ispirato al film di Alan Parkler ed all’omonimo album dei Pink Floyd, che la band porterà sul palco del Trasimeno Prog Festival, con proiezione ed esecuzione live sincronizzata.

Known Physics

Nati nel 2020 vicino a Perugia, i Known Physics si sono imposti rapidamente come una delle realtà emergenti più innovative della scena musicale italiana. La loro cifra stilistica è un’esplosiva fusione tra rock ed elettronica: riff di chitarra potenti, beat moderni e linee vocali graffianti che dialogano con sonorità digitali e contaminazioni pop. Le influenze spaziano da “Imagine Dragons” a “The Score”, passando per “Bring Me the Horizon” e “Planet Funk”, ma l’identità dei KP è chiara e distintiva: un sound che guarda al futuro, capace di parlare tanto al pubblico rock quanto agli amanti delle nuove tendenze elettroniche. Oltre alle pubblicazioni discografiche e ai concerti live, i Known Physics hanno costruito un forte legame con il pubblico attraverso i social: vlog, live su Instagram e Twitch, contenuti dal backstage rendono i fan parte integrante della loro crescita.

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Le Orme: Trilogy Tour Live

Nati negli anni ‘60 rappresentano insieme a PFM, Banco del Mutuo Soccorso e New Trolls quanto di meglio abbia espresso la musica italiana nel campo del progressive rock, genere dal quale durante gli anni si sono in parte allontanati. La loro formazione più nota è quella con Michi Dei Rossi alla batteria, Aldo Tagliapietra a voce e basso e Tony Pagliuca alle tastiere. Nel corso degli anni ci son state vicissitudini ed ora è Michi Dei Rossi che porta il nome della band originale in giro per il mondo pubblicando nuovi lavori e tenendo concerti di continuo. È recente un tour, del quale ci sono già state alcune date, assieme al “Banco del Mutuo Soccorso” e agli “Of New Trolls”. Al Trasimeno Prog Festival portano l’esecuzione integrale dei tre storici album degli inizi degli anni ‘70 (Collage, Uomo di pezza e Felona e Sorona). Ospite speciale della serata Bernardo Lanzetti (con loro già nel tour sopramenzionato), noto per aver fatto parte degli “Acqua Fragile” ed essere stato per alcuni anni il frontman della “Premiata Forneria Marconi”.

Info al seguente link: https://www.trasimenoprog.com/ - Link acquisto biglietti: https://www.ciaotickets.com/it/trasimeno-prog-festival. Contatti: info@trasimenoprog.com / prenotazioni@trasimenoprog.com / Telefono e WhatsApp 370.1373917 o le pagine Facebook e Messenger dell’Associazione.