Torna la rassegna teatrale "A Piazzetta", quattro appuntamenti tra agosto e settembre

cultura

È tutto pronto per la XXIII Rassegna Teatrale "A Piazzetta", organizzata dal Circolo Culturale “Il Teatro”, con il patrocinio del Comune di Ficulle e il sostegno della Banca Centro Toscana-Umbria. Una nuova edizione che propone quattro appuntamenti dedicati al teatro, alla comicità e alla tradizione della scena locale, con spettacoli in programma tra agosto e settembre.

Si parte lunedì 10 agosto alle 21, "A Piazzetta" con il Cat di Porano, che porterà in scena due celebri commedie di Anton Čechov: "L'orso" e "Una domanda di matrimonio". Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì 12 agosto, sempre alle 21, nella stessa location all'aperto, con la Compagnia Teatrale Favl, protagonista dello spettacolo "Cupido scherza e spazza", per la regia di Pina Luongo.

Dopo la pausa di Ferragosto, la rassegna tornerà lunedì 14 settembre alle 21, al Teatro San Lorenzo, con il Piccolo Teatro Fontane di Castel Viscardo. In programma Filumena Marturano, liberamente tratto dall’opera di Eduardo De Filippo. Ad interpretare lo spettacolo saranno Nadia Tiezzi, Nico Cafasso, Silvia Aracu, Eliani Giusti e Gianluigi Curto, per una rilettura di uno dei testi più conosciuti e amati del teatro italiano.

Pubblicità

La XXIII edizione si concluderà domenica 20 settembre alle 21, ancora al Teatro San Lorenzo, con la serata delle premiazioni e la partecipazione del Gruppo Teatrale Castel Giorgio, che presenterà "Anni ’60, racconti e canzoni", un viaggio nella memoria attraverso parole e musica, pensato per chiudere la rassegna con un omaggio a un decennio rimasto nell’immaginario collettivo.

La manifestazione conferma la volontà del Circolo Culturale "Il Teatro" di mantenere vivo a Ficulle uno spazio dedicato alla cultura teatrale, valorizzando compagnie e interpreti del territorio e offrendo al pubblico occasioni di incontro e condivisione. In caso di maltempo, gli spettacoli previsti all’aperto si svolgeranno presso il Teatro San Lorenzo.