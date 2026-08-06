Green Music Festival, tre concerti con coppie di musicisti classici

cultura

Fa ancora tappa nelle principali città del comprensorio del Trasimeno il il Green Music Festival, che da giovedì a sabato propone tre concerti nel comprensorio del Lago Trasimeno, due a Città della Pieve e uno a Paciano, con protagoniste coppie di musicisti classici. Nella città del Perugino lo “Spazio Kossuth” si conferma location ideale per ospitate eventi del genere e giovedì 6 agosto alle 18.15 aprirà le proprie porte al “Classic Ten Strings Duo”, pronto ad incantare il pubblico affrontando diverse dimensioni musicali e strumentali e unendo la disciplina classica all'estro della musica jazz, del tango, all'intensità della “chanteuse realiste” francese, e infine ai grandi compositori italiani del Novecento legati al mondo del cinema. Alessandro Zucchetti alla chitarra e Mauro Businelli al violoncello, entrambi di formazione classica, riserveranno poi una finestra particolare al mondo operistico con il progetto “Lirica sotto le stelle”.

Venerdì 7 agosto, invece, la carovana del Festival ideato dal Maestro Maurizio Mastrini farà tappa a Paciano, dove in Piazza della Repubblica alle 18.15 sarà la volta del Duo Mistral con lo spettacolo “Musiche senza confini”. La coppia artistica è composta da Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte) e proviene da prestigiose esperienze musicali. Nel corso della lunga carriera concertistica, infatti, svolta sia in Italia che all’estero, questa formazione ha ottenuto larghi consensi di pubblico e di critica. Il Duo vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla musica jazz e contemporanea, con particolare interesse rivolto alle esecuzioni di composizioni dell’Ottocento e del Novecento. Il giorno seguente, sabato 8 agosto, il Duo Mistral concederà il bis nello “Spazio Kossuth” di Città della Pieve sempre alle 18.15 per una nuova esibizione carica di intensità e coinvolgimento.

Da ricordare, inoltre, che spostandosi di qualche chilometro ma in provincia di Terni, venerdì 7 agosto alle 18.30 il Green Music Festival coinvoltgerà anche Castel Di Fiori di Montegabbione dove andrà in scena il progetto “Jazz espanol” il Trio Gradus (Santi Lleida alle percussioni ed Enrique e Pablo Lleida che si alterneranno al pianoforte e al basso elettrico. Si tratta di un appuntamento in cui il folklore spagnolo si unisce ai ritmi e alle armonie jazz, con sfumature fusion, etno, mediterranee e aria di flamenco. Protagonista una formazione brillante e raffinata capace di creare un dialogo musicale di grande intensità, distinguendosi per eleganza interpretativa, equilibrio perfetto tra musicisti e profonda sensibilità espressiva. Per tutte le informazioni ed eventuali prenotazioni ci si può rivolgere alla Segreteria del Festival al numero telefonico 351.9344354 o alla mail prenotazioni@mastrini.com.