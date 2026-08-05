Estate da protagonista delle rievocazioni storiche per Gianluca Foresi

cultura

La stagione delle rievocazioni storiche non è ancora finita, ma l'orvietano Gianluca Foresi è già reduce da importanti affermazioni nelle vesti di regista, direttore e consulente artistico di alcune tra le rievocazioni storiche più importanti d’Italia. Nel panorama italiano dello spettacolo dal vivo, la figura di Gianluca Foresi rappresenta un punto di riferimento originale ed eclettico e questa nuova traiettoria professionale in costante evoluzione ne è la testimonianza. Ormai da quattro anni guida le Ferie delle Messi di San Gimignano, celebre kermesse medievale che si svolge a giugno.



Sotto la sua direzione, il borgo toscano delle belle torri si trasforma in un teatro a cielo aperto, dove il rigore filologico si sposa con una narrazione sempre nuova capace di coinvolgere migliaia di visitatori, sia italiani che stranieri. In Emilia-Romagna, invece, Foresi ha firmato per il terzo anno di seguito la direzione de La Tavola di Bisanzio a Baiso, sulle colline nella provincia di Reggio-Emilia, un appuntamento unico che nel mese di luglio celebra l'eredità culturale, antropologica e gastronomica lasciata dal passaggio dei bizantini e dei longobardi nella Valle del Tresinaro tra il VI e l'VIII secolo.



E sempre a luglio, questa volta in Umbria, Foresi rinnova un legame storico che dura da quasi vent’anni con la rievocazione Solomeo Rinascimentale. La manifestazione, organizzata con passione dalla Società Filarmonica di Solomeo e sostenuta dall'imprenditore Brunello Cucinelli, lo vede nel ruolo di coordinatore di un microcosmo, in cui cortili e vicoli rivivono lo splendore dell'umanesimo. Da pochi giorni si è concluso con grande successo anche il Palio di Ribusa a Stilo, città natale di Tommaso Campanella, dove Foresi ha curato la regia per il secondo anno consecutivo. Il valore aggiunto della sua direzione risiede proprio nel background attoriale.

Foresi conosce alla perfezione i meccanismi della piazza, capisce quando il pubblico vuole cambiare registro, quando ha ancora voglia di divertirsi e quando far esibire i vari artisti per far sì che il lavoro di ognuno venga valorizzato e allo stesso tempo valorizzi la manifestazione stessa. Per questo Foresi non si limita a selezionare compagnie o a strutturare cartelloni; plasma l'evento, scrive la narrazione di raccordo e soprattutto svolge il suo ruolo come un direttore d’orchestra. La mano invisibile che dà il tenore e il carattere unico e irripetibile a ogni evento. I risultati di pubblico e la fiducia rinnovata da parte di amministrazioni comunali, associazioni e grandi mecenati confermano la bontà di un metodo di lavoro che valorizza il patrimonio storico d'Italia attraverso la chiave della leggerezza, della competenza e della professionalità.

Ma il lavoro e gli impegni del regista orvietano non si fermano. Agosto ancora, settembre, ottobre e addirittura novembre lo vedranno presente in tanti altri eventi a carattere rievocativo, attraversando di nuovo l’Italia dalla Puglia alla Basilicata, passando per l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana fino a nuovi traguardi in Umbria, dove tornerà a dirigere la Guerra del Sale a Torgiano e l’evento speciale La Paulée, una tradizionale e gioiosa festa di fine vendemmia tipica della Borgogna, che quest’anno torna in Italia e precisamente a Solomeo.



Nella foto Gianluca Foresi al Palio di Ribusa di Stilo con Gigi Miseferi