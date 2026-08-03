Torna "Magica è la Pieve": musica, cinema e cultura nel cuore della città

cultura

È tutto pronto per l'edizione 2026 di "Magica è la Pieve", la rassegna organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Pievese Aps con il patrocinio del Comune di Città della Pieve e la collaborazione dello Spazio Kossuth, della Libera Università Libuni Aps, dell'Associazione Donne La Rosa APS, del Festival Internazionale Green Music e dell'Associazione Immagini e Suono – Corto Fiction, con il sostegno della BCC Banca Centro Toscana Umbria.





Ad aprire la manifestazione, giovedì 6 agosto alle 18.15, sarà il concerto "Lirica sotto le stelle" con il Classic Ten Strings Duo, formato da Alessandro Zucchetti alla chitarra e Mauro Businelli al violoncello, inserito nel cartellone del Festival Internazionale Green Music. Venerdì 7 agosto alle 21.15 spazio al cinema con "I Corti Corsari – Festival Internazionale del Film Breve", che presenterà in anteprima nazionale la proiezione dei migliori docu-film dell'anno, a cura della direzione artistica di Corto Fiction – Immagini e Suono.

Il Festival Internazionale Green Music tornerà protagonista sabato 8 agosto alle 18.15 con "Musiche senza confini", eseguito dal Duo Mistral, composto da Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte. La rassegna si concluderà domenica 9 agosto alle 18.15 con "Armonie Scultoree – Viaggio tra sonore sculture", spettacolo dell'ensemble vocale Atelier de Musique, diretto da Fabio Afrune, che unirà musica e suggestioni artistiche in un percorso originale.

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Durante tutta la manifestazione sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra "Libertà e disciplina, un dialogo necessario", che espone opere di A. Wolfgang Kossuth e Alessandro Kokocinski, offrendo ai visitatori un ulteriore momento di approfondimento artistico. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nello Spazio Kossuth, nel Palazzo Vescovile di Via Vannucci, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.