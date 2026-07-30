La Pink Floyd Night apre l'edizione 2026 di "Trasimeno Prog"

cultura

Tutta interamente castiglionese la settima edizione del "Trasimeno Prog Festival" che si terrà nel suggestivo scenario della Rocca Medievale da giovedì 20 a domenica 23 agosto, luogo perfetto per l’evento dedicato al “progressive rock”. Giovedì 30 luglio la presentazione nelle sale della Provincia di Perugia alla presenza del presidente dell’omonima associazione Massimo Sordi, della vicesindaca di Castiglione del Lago Andrea Sacco e del cantautore, protagonista di due serate del festival, Bernardo Lanzetti. Erano presenti il segretario di Trasimeno Prog Alfredo Buonumori e il consigliere Mauro Marchetti.



Quattro imperdibili serate legate a questo immortale genere musicale. Dallo scorso anno (e per sempre) Trasimeno Prog è dedicato alla memoria dello scomparso Riccardo Regi, grande giornalista e ottimo musicista del gruppo “L’Estate di San Martino”, vecchio e indimenticabile amico dei fondatori dell’associazione organizzatrice. «Riccardo si è speso moltissimo per veicolare il nostro marchio – ha ricordato Alfredo Buonumori – ed è anche grazie al suo lavoro giornalistico se siamo cresciuti: la dedica è il miglior modo per ringraziarlo». Dal 2020, in piena pandemia e con un pizzico di follia, che l’associazione porta avanti questa proposta, che torna quest’anno a radicarsi nello scenario alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago.

La presentazione dettagliata del festival 2026 è stata fatta, con la solita passione, dal presidente Massimo Sordi e dal segretario Alfredo Buonumori. «Si riparte da ciò che lo scorso anno (a causa del maltempo), non si era potuto svolgere: il via, quindi, giovedì 20 agosto è con la Pink Floyd Night, con i ragazzi umbri dei Drunk Side e il suggestivo “Cineracconto” dei romani Ranestrane, personale rilettura dell’album “The Wall” con proiezione del celebre film di Alan Parker. Venerdì 21 agosto aprirà la serata la band umbra dei Known Physics, con la loro energetica carica rock. A seguire sul palco una tra le più iconiche formazioni in assoluto del prog italiano: Le orme, con il tour “Trilogy Live 1971-1973” con cui stanno girando l’Italia in questo periodo, che prevede l’esecuzione dei tre dischi storici (Collage, Uomo di pezza e Felona e Sorona): ospite speciale sarà la voce di Bernardo Lanzetti».

«Sabato 22 agosto serata con la celebrazione de “La notte del prog italiano” – ha aggiunto Buonumori – i più grandi successi di PFM, Le Orme, Banco del Mutuo Soccorso, New Trolls, Rovescio della Medaglia ecc, nell’esecuzione dell’Orchestra Sinfonica del Molise, della band “La Cruna del Lago” e, graditi ospiti, Bernardo Lanzetti, Luciano Regoli della “Raccomandata Ricevuta Ritorno” e Tony D’Alessio del Banco del Mutuo Soccorso. Durante la serata esibizione del cantautore, performer e conduttore radiofonico Gianmaria Zanier che presenterà alcuni brani del suo album d’esordio “Diario di bordo”. Infine, domenica 23 agosto serata dedicata jazz rock, al prog, al blues ed alla canzone d’autore con la band marchigiana degli “Agorà”, che presenterà il nuovo album “Resistenza creativa”, in uscita nel mese di ottobre oltre a una carrellata dei loro successi.

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Poi il quintetto di Tony Esposito: il percussionista partenopeo proporrà il progetto “Le Origini”, sui primi album solisti e non mancherà una parte dedicata ai “fratelli” Pino Daniele e James Senese nel corso della performance. Durante tutte le giornate ospiti lo scrittore, critico musicale e blogger Massimo Salari ed il cantautore, performer e conduttore radiofonico Gianmaria Zanier».

Molto soddisfatta del programma la vicesindaca castiglionese Andrea Sacco: «È un grande orgoglio avere tutta a Castiglione una manifestazione di questa levatura: in tutta Italia festival dedicati al prog si contano sulle dita di una mano. Una scommessa vinta per i bravissimi organizzatori e per la nostra Amministrazione comunale che crede in questa manifestazione. Bravi anche nel mettere in programma una serie di attività collaterali in piazza, come la Fiera del Disco, e a Palazzo della Corgna. Voglio anticipare che il bellissimo teatro della Rocca Medievale è sotto la nostra lente d’ingrandimento: abbiamo un contributo della Regione Umbria per la sua valorizzazione e il suo miglioramento infrastrutturale».

Come iniziativa collaterale venerdì 21 agosto alle 17, a Palazzo della Corgna, la presentazione acustica dell’album dei Wish “The Endless Winter” con la partecipazione del giornalista, scrittore e critico musicale Donato Zoppo. Il giorno dopo, sabato 22 agosto, stessa location ed orario, la proiezione del docufilm “Gli anni del prog” con la partecipazione del regista Pierfancesco Campanella, del giornalista, scrittore e critico musicale Donato Zoppo e del professor Fabio Melelli. In tutte le giornate a Castiglione del Lago, come ormai tradizione, la “Fiera del Disco” in piazza Gramsci: giunta alla sesta edizione darà modo agli appassionati di ampliare la propria collezione di cd, vinili e memorabilia.

Ancora una volta un menù variegato per quanti seguono il mondo del rock in generale e del “progressive rock” in particolare, con uno sguardo attento alla tradizione: Uno sforzo notevole per una realtà piccola come quella dell’associazione “Trasimeno Prog”.

Info al seguente link: https://www.trasimenoprog.com/ - Link acquisto biglietti: https://www.ciaotickets.com/it/trasimeno-prog-festival. Contatti: info@trasimenoprog.com / prenotazioni@trasimenoprog.com / Telefono e WhatsApp 370.1373917 o le pagine Facebook e Messenger dell’associazione.