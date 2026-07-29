"Ottava de Santo Egidio", fervono i preparativi per la 55esima edizione

cultura

Proseguono a Orte i preparativi per l'edizione numero 55 dell'Ottava de Santo Egidio, una delle manifestazioni storico-rievocative di punta del Lazio, giunta al secondo posto nel bando Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica del Ministero della Cultura, le cui origini risalgono a tradizioni precedenti al 1396, anno in cui Papa Bonifacio IX solennizzò un'antica tradizione con la concessione delle stesse indulgenze della Porziuncola di Assisi.

Organizzata dall'Ente Ottava Medievale, l'Ottava de Santo Egidio animerà per due settimane consecutive la cittadina sul Tevere con un variegato calendario di spettacoli, rievocazioni, conferenze, incontri, mostre, intrattenimento, momenti di convivialità e molto altro ancora. Il tema dell’edizione 2026, “Septem. Un numero tra sacro e profano”, prende spunto dalle sette contrade di Orte - Olivola, Porcini, San Biagio, San Giovenale, San Gregorio, San Sebastiano, Sant'Angelo - che non solo sono il cuore pulsante dell'Ottava de Santo Egidio, autentica espressione della comunità ortana, ma insieme all'impegno attivo e partecipato di associazioni, operatori e realtà varie rendono possibile la realizzazione della manifestazione.

Una scelta precisa, quella del tema di quest’anno, che intende inoltre stimolare una riflessione sul significato simbolico del numero sette, figura ricorrente nella cultura medievale, nella tradizione religiosa e nell’immaginario collettivo. Un invito a interrogarsi sul rapporto tra simboli antichi e contemporaneità, tra quotidiano e dimensione spirituale. La manifestazione inizierà ufficialmente la sera di lunedì 31 agosto, con la solenne processione con la statua del patrono Sant'Egidio che si concluderà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta con la benedizione dei gonfaloni e degli arcieri delle contrade.

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Nei giorni successivi, nella centrale Piazza della Libertà, cuore del centro storico di Orte, si susseguiranno esibizioni e spettacoli vari, fino ad arrivare – tra bandiere al vento e rulli di tamburo – alla cerimonia del giuramento del podestà e del dono dell’anello d’argento che domenica 6 settembre concluderà il primo weekend. Le date da lunedì 7 a giovedì 10 settembre saranno dedicate alle singole feste delle contrade, con spettacoli, cortei, giochi, musiche antiche, in avvicinamento al secondo fine settimana dell'Ottava de Santo Egidio.

Il clou è il pomeriggio di domenica 13 settembre, con il grande Corteo Storico composto da figuranti in abiti trecenteschi e il Palio degli Arcieri in Piazza della Libertà. Qui le contrade contendono l'ambito anello d'argento gareggiando con archi di legno di tipo medievale. Infine, in serata il Gruppo Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte saluterà il pubblico con l'esibizione finale dell'edizione 2026.

Accanto alle rievocazioni storiche, l’Ottava de Santo Egidio propone un ricco calendario di iniziative culturali e di intrattenimento, tra cui conferenze e incontri con studiosi di rilievo nazionale e internazionale, la mostra diffusa “Luci ed ombre nel Medioevo… Septem… un numero tra sacro e profano”, il mercatino delle eccellenze agroalimentari "Lo Chiostro de lo Gusto" e attività varie per famiglie e giovani (tra cui l'anteprima di venerdì 28 agosto).

Nel programma sono presenti anche alcuni appuntamenti dedicati a San Francesco, nell'ambito delle iniziative in svolgimento in tutta Italia per celebrare gli 800 anni della sua morte, e ogni contrada allestirà una taverna tipica, in ambienti di pregio storico, dove il pubblico potrà gustare piatti tradizionali.

Per ulteriori informazioni:

www.ottavamedievale.it