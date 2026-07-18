Successo per il percorso di avviamento alla Banda Musicale al Teatro Boni

cultura

Si è concluso al Teatro Boni di Acquapendente il percorso di avviamento alla banda musicale Aria di Festa e Junior Band, iniziato a marzo 2026, che ha visto l'entusiasta partecipazione di numerosi bambini e ragazzi. L'attività, promossa dall'Associazione Te.Bo. anche attraverso l'acquisto di nuovi strumenti musicali, è stata finanziata dalla Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Acquapendente e ha segnato un traguardo di rilievo per la crescita culturale e sociale della comunità, nel segno del valore educativo della musica.

Il corso ha permesso ai giovani aspiranti musicisti non solo di imparare le prime note, ma di vivere una vera e propria esperienza da professionisti. Il culmine del progetto è stato raggiunto con una performance d'insieme, in cui gli allievi si sono esibiti insieme ai componenti della formazione aquesiana Aria di Festa e Junior Band.

"Il bilancio dell'iniziativa è più che positivo - commenta l'Associazione Te.Bo. - ed i partecipanti si sono dimostrati costanti, attivi e, soprattutto, felici di condividere questo viaggio. La musica si è confermata ancora una volta come una delle attività più potenti per fare gruppo, abbattere le barriere e stimolare la socializzazione fin da piccoli. I complimenti più grandi vanno ai bambini, veri protagonisti di questa avventura, e a tutti i genitori che hanno creduto nel progetto con fiducia".

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I responsabili del percorso di avviamento alla banda musicale ringraziano inoltre il maestro Alessandro Vita, che ha saputo coinvolgere ogni singolo alunno trasmettendo l'amore per l'arte dei suoni, Gabriella Brenci, Marilena Guida e Tolmino Piazzai per il coordinamento e l’organizzazione portati avanti con puro spirito di volontariato, e la banda Aria di Festa e Junior Band.