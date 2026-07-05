Il Lago di Bolsena punta al cinema internazionale, il direttore di EFF referente di location per la Film Commission
Il Lago di Bolsena entra ufficialmente nel circuito delle location d’eccellenza della Fondazione Roma Lazio Film Commission. Il bacino lacustre, candidato nella sua interezza grazie a una sinergia che ha visto protagonisti i Comuni di Montefiascone, Bolsena e Valentano, è stato selezionato tra le dodici località regionali più rappresentative nell'ambito della call "Location Film Friendly".
A ricoprire il ruolo di referente di location per questa candidatura è stato Glauco Almonte, direttore dell’Est Film Festival. Un compito che si sposa perfettamente con il lavoro che la manifestazione sta portando avanti da vent'anni sul territorio: un percorso di promozione culturale che, proprio negli ultimi tre anni, si è declinato con decisione sull'area del lago, superando la specificità di Montefiascone per abbracciare un’identità territoriale più vasta e ambiziosa.
Non è un caso che questo importante riconoscimento giunga in una fase così vitale: tra circa una settimana il lavoro entrerà nel vivo con l’arrivo sul territorio dei professionisti incaricati dalla Film Commission, pronti a effettuare la mappatura video-fotografica che presenterà il lago come set ideale per le grandi produzioni. E questa tappa coincide felicemente con l’avvio dell’edizione 2026 dell’Est Film Festival, che per i mesi di luglio e agosto porterà il cinema in un tour suggestivo tra i comuni di Montefiascone, Bolsena, Marta, Capodimonte, Valentano e Gradoli.
Lunedì 6 luglio sarà reso noto il programma di questa edizione. Il progetto di Location Film Friendly premia lo sforzo condiviso tra le amministrazioni locali e le realtà culturali, aprendo scenari di grande respiro: il Lago di Bolsena sarà inserito nelle vetrine internazionali più prestigiose dell'audiovisivo. L’obiettivo, condiviso dalla Fondazione, è trasformare l'area in una destinazione privilegiata per i Fam Tour, facilitando l’incontro con location manager e professionisti del settore per attrarre investimenti concreti.
La Tuscia si conferma protagonista di questa selezione: oltre al Lago di Bolsena, la provincia di Viterbo vede premiate altre due realtà di straordinario impatto visivo: il Complesso Monumentale Colle del Duomo di Viterbo e l’iconico Borgo Fantasma di Celleno. Per il territorio si tratta di una vetrina di altissimo livello, un volano di promozione capace di far dialogare le bellezze locali con i mercati globali. Il Lago di Bolsena è ufficialmente sulla mappa del cinema che conta, forte di un lavoro di semina culturale che oggi, tra il via alle riprese fotografiche e le prime luci del Festival, entra nel suo momento più entusiasmante.
Per ulteriori informazioni:
www.estfilmfestival.com
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