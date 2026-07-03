Orvieto ospita l'Umbria Pride: due giorni di dibattiti, cinema e cultura per i diritti

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Al centro dell'iniziativa ci sarà la campagna nazionale "PMA per Tutte", la proposta di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni che punta a modificare la Legge 40 del 2004 per consentire l'accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita anche alle donne single e alle coppie di donne, superando una discriminazione che oggi limita questo diritto alle sole coppie eterosessuali.

La campagna ha già superato le 30.000 firme in pochi giorni, superando metà delle 50.000 sottoscrizioni necessarie per il deposito della proposta in Parlamento. Un risultato che conferma quanto sia ormai diffusa la richiesta di aggiornare una normativa che costringe ancora oggi molte donne a recarsi all'estero per poter realizzare un progetto genitoriale.

Secondo la mappa europea elaborata dall'Associazione Luca Coscioni, infatti, l'Italia è tra i soli tredici Paesi europei che ancora negano l'accesso alla PMA alle donne single, mentre in trentadue Stati europei – tra cui Francia, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca e Paesi Bassi – questa possibilità è già garantita. L'evento di Orvieto rappresenterà un'importante occasione di confronto pubblico su questi temi.







Il programma, come annunciato, prenderà il via venerdì 3 luglio alle 18, presso il Laboratorio di Ceramica Rosarjarte, con un incontro dedicato proprio alla campagna "PMA per Tutte". Interverranno l'avvocata Francesca Re, coordinatrice nazionale della raccolta firme e già componente del Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni, insieme a Marilena Grassadonia. Alle 21, nel Giardino dei Lettori della Nuova Biblioteca Pubblica "Luigi Fumi", sarà proiettato il film "Unicorni", alla presenza della regista Michela Andreozzi e della sceneggiatrice Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno.

Sabato 4 luglio, alle 18, "Lo Scalo" Community Hub ospiterà invece la proiezione del film "Mamma+Mamma", con la partecipazione della giornalista Alessia Arcolaci, della regista Karole Di Tommaso e della sceneggiatrice Chiara Atalanta Ridolfi. La manifestazione si concluderà nella serata di sabato, intorno alle 23 in Piazza del Popolo, con uno spettacolo drag delle performer Aryanna e Lady Montana.

L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di numerose realtà del territorio. La Cellula Coscioni di Orvieto ringrazia in particolare Omphalos, organizzatrice dell'Umbria Pride, Cantiere Orvieto, che ha reso possibile la proiezione di "Unicorni" all'interno della rassegna "ONE – Orvieto Notti d'Estate", e VisitOrvieto, che ospiterà il drag show nell'ambito della manifestazione "Giro Piatto Orvieto 2026".

"Dopo l'esperienza del primo Disability Pride Umbria organizzato lo scorso anno, vogliamo continuare a costruire a Orvieto spazi di confronto sui diritti, dove libertà, scienza e autodeterminazione possano incontrarsi. La straordinaria risposta che la campagna "PMA per Tutte" sta ricevendo in tutta Italia dimostra che il Paese è pronto a superare discriminazioni ormai anacronistiche e a riconoscere il diritto di tutte le persone a costruire una famiglia", dichiarano dalla Cellula Coscioni di Orvieto.



Qui il link per firmare la proposta di legge.