Alla Rocca Monaldeschi "Le Notti della Rocca". Studiosi e ricercatori raccontano il passato

cultura

Ha preso il via sabato 20 giugno, al Museo Territoriale del Lago di Bolsena, la rassegna "Le Notti della Rocca", ciclo di incontri dedicati all’archeologia e alla ricerca scientifica ospitato nella suggestiva cornice della Rocca Monaldeschi. Ad aprire il programma è stata la conferenza di Mattia Bischeri, direttore del Museo Territoriale del Lago di Bolsena, dal titolo “I predatori dell’urna a capanna perduta. Gli scavi a Bisenzio del 1884-1885”. Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno potuto condividere un momento conviviale con un buffet che accompagnerà anche i prossimi appuntamenti della rassegna.

Promossa dal Comune di Bolsena attraverso il Museo Territoriale del Lago di Bolsena, l’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Lazio nell’ambito della Legge Regionale n. 24/2019 – Piano annuale 2025, in collaborazione con il Gruppo Archeologico Velzna Bolsena APS “Alessandro Fioravanti” e la cooperativa Labor. La rassegna nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi della ricerca archeologica e della valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro di studiosi e ricercatori impegnati in importanti progetti di studio e scavo.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle 21. Il calendario proseguirà venerdì 17 luglio con Jacopo Tabolli, professore ordinario di Civiltà dell’Italia preromana ed Etruscologia presso l’Università per Stranieri di Siena, che presenterà la conferenza “Un passato che non passa: da Clusium a Volsinii”, dedicata alle dinamiche storiche e culturali che hanno caratterizzato il mondo etrusco. Domenica 26 luglio sarà la volta di Valeria Acconcia, docente dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con l’incontro “Divinità nascoste, divinità svelate: il santuario del Pozzarello a Bolsena”, incentrato sulle più recenti acquisizioni scientifiche relative al sito archeologico e al suo significato religioso.

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La rassegna si concluderà sabato 26 settembre con la conferenza della dottoressa Barbara Barbaro, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, dal titolo “Primi risultati delle ricerche 2026 al Gran Carro di Bolsena”, dedicata agli esiti delle più recenti indagini sul celebre insediamento protostorico sommerso. Con "Le Notti della Rocca", il Museo Territoriale del Lago di Bolsena conferma il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella valorizzazione del patrimonio archeologico locale, creando occasioni di incontro e confronto tra il mondo della ricerca e la comunità.