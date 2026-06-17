Dedicata a San Francesco la 33esima edizione di "Orvieto Musica"
Spazia dalla musica alla scienza e dall'enogastronomia all'economia, il programma della 33esima edizione di "Orvieto Musica", presentato mercoledì 17 giugno nella Sala Consiliare del Comune. Il festival internazionale di musica da camera che ha preso il via ufficialmente martedi 16 giugno, con il concerto inaugurale al Teatro del Carmine, andrà avanti fino a sabato 4 luglio ospitando in città circa 150 tra musicisti e studenti provenienti da cinque continenti. Ventidue, complessivamente, i concerti gratuiti nei luoghi più suggestivi della città. Grande l'attesa per la prima esecuzione assoluta di una messa in onore di San Francesco nel Duomo di Orvieto e un Leadership summit che accoglierà sulla Rupe amministratori delegati di aziende di rilievo internazionale.
"Siamo contenti e orgogliosi di essere di nuovo qui a Orvieto - ha detto la direttrice artistica Kim Walker - dove quest'anno portiamo il più grande gruppo di artisti e studenti mai avuto prima e che per tre settimane non condivideranno solo musica ed arte ma anche tradizioni e valori di Orvieto e dell'Italia. Il programma artistico, dal titolo 'The Sounds of Light', è dedicato all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi con concerti che, partendo dal concetto di meraviglia fino a quello della luce, attraverseranno cinque secoli di musica con il momento culminante della prima mondiale di una messa commissionata in onore di San Francesco che si terrà venerdi 19 giugno, alle 21.15 in Duomo, con la musica del compositore umbro Giuseppe Bruni.
Accanto ai concerti ci saranno anche altri due programmi: il Leadership Summit, da giovedì 18 a sabato 20 giugno al Palazzo del Capitano del Popolo, dove 33 personalità di quattro continenti si confronteranno per trasformare la città in un laboratorio internazionale di idee dove cultura, musica, scienza e dialogo si incontrano per immaginare e costruire modelli di sviluppo e governo più efficaci e sostenibili per il futuro. Con La Dolce Vita, invece, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire il cibo e la cultura italiana. Ringrazio il direttivo di Orvieto Musica per il supporto a questo progetto - ha concluso - e ringrazio il Comune di Orvieto e il sindaco Tardani per l'accoglienza e la collaborazione che rendono possibile tutto questo".
Ringraziamenti per il supporto arrivato dall'amministrazione comunale sono arrivati anche dalla presidente Anca Van Assyendelft che ha sottolineato "l'importanza della partnership che si è consolidata in questi anni con Orvieto e l'Umbria che consente la riuscita di questa manifestazione". "Orvieto Musica si sta affermando come una delle manifestazioni più longeve nella nostra città - ha detto il sindaco Roberta Tardani - e grazie al lavoro della direttrice Kim Walker in questi ultimi anni sta crescendo sia nella qualità della proposta artistica che nella partecipazione tanto che si sta valutando di aumentare a cinque settimane la presenza dei partecipanti.
Una manifestazione che propone una formula vincente che unisce la cultura e la musica alla formazione con un programma diffuso di masterclass e concerti gratuiti in alcuni dei luoghi più belli di Orvieto. La presenza di giovani studenti e musicisti non ha soltanto una ricaduta diretta sull'economia quotidiana ma, anche attraverso i programmi immersivi proposti, fa sì che i partecipanti vivano intensamente la nostra realtà e la cultura italiana facendosi ambasciatori della nostra città nel Mondo. Come lo scorso anno, inoltre, con il momento di approfondimento del Leadership Summit, Orvieto Musica propone un evento dal respiro internazionale che porta nella nostra città un approccio radicalmente innovativo alla riflessione sulla leadership non come esercizio di potere, ma come capacità di orientare, ispirare e decidere con consapevolezza".
Di seguito il programma completo:
martedì 16 giugno ore 19 – Teatro del Carmine
Alba di Meraviglia
mercoledì 17 giugno ore 19 – Loggia del Comune
La Fanfara del Trumpet Fest
giovedì 18 giugno ore 21 – Museo "Emilio Greco"
Notturni d’Estate
venerdì 19 giugno ore 21.15 – Duomo
Lux et Pax: Missa in honorem Sancti Francisci
sabato 20 giugno ore 21 – Palazzo del Capitano del Popolo, Sala Expo
Gran Finale del Trumpet Fest
lunedì 22 giugno ore 21 – Ridotto del Teatro Mancinelli
Chiaro di Luna e Mortalità
martedì 23 giugno ore 12.15 – Teatrro del Carmine
Canti d’Amore ed Addio
ore 21 – Ridotto del Teatro Mancinelli
Argento e Luce
mercoledì 24 giugno ore 10.30 – Ridotto del Teatro Mancinelli
Velvet Brown, Tuba e Euphonium Maestri
ore 19 – Archi di Sant’Andrea
L’Eco della Tuba
ore 21 – Palazzo Comunale, Sala Unità d’Italia
Amore, desiderio e destino
giovedì 25 giugno ore 10 – Teatro del Carmine
Masterclass di composizione con Sean Shepherd
ore 19 – Ridotto del Teatro Mancinelli
Rifrazioni di Luce
venerdì 26 giugno ore 12.15 – Teatro del Carmine
Sogni, Preghiere e Visioni
ore 21 – Ridotto del Teatro Mancinelli
Canti dell’Anima
sabato 27 giugno ore 19 – Palazzo del Capitano del Popolo, Sala dei Quattrocento
Gran finale del Tubafest
lunedì 29 giugno ore 21 – Palazzo Comunale, Sala Unità d’Italia
Un po’ d’Amore
martedì 30 giugno ore 12.15 – Teatro del Carmine
Voci Interiori
mercoledì 1° luglio ore 21 – Ridotto del Teatro Mancinelli
Amore e Malinconia
giovedì 2 luglio ore 21 – Palazzo del Capitano del Popolo, Sala Expo
Ombre e Radianza
venerdì 3 luglio ore 19 – Teatro Mancinelli
Raccogliendo la Luce
Per ulteriori informazioni:
www.orvietomusica.org
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