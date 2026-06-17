Dedicata a San Francesco la 33esima edizione di "Orvieto Musica"

cultura

Spazia dalla musica alla scienza e dall'enogastronomia all'economia, il programma della 33esima edizione di "Orvieto Musica", presentato mercoledì 17 giugno nella Sala Consiliare del Comune. Il festival internazionale di musica da camera che ha preso il via ufficialmente martedi 16 giugno, con il concerto inaugurale al Teatro del Carmine, andrà avanti fino a sabato 4 luglio ospitando in città circa 150 tra musicisti e studenti provenienti da cinque continenti. Ventidue, complessivamente, i concerti gratuiti nei luoghi più suggestivi della città. Grande l'attesa per la prima esecuzione assoluta di una messa in onore di San Francesco nel Duomo di Orvieto e un Leadership summit che accoglierà sulla Rupe amministratori delegati di aziende di rilievo internazionale.

"Siamo contenti e orgogliosi di essere di nuovo qui a Orvieto - ha detto la direttrice artistica Kim Walker - dove quest'anno portiamo il più grande gruppo di artisti e studenti mai avuto prima e che per tre settimane non condivideranno solo musica ed arte ma anche tradizioni e valori di Orvieto e dell'Italia. Il programma artistico, dal titolo 'The Sounds of Light', è dedicato all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi con concerti che, partendo dal concetto di meraviglia fino a quello della luce, attraverseranno cinque secoli di musica con il momento culminante della prima mondiale di una messa commissionata in onore di San Francesco che si terrà venerdi 19 giugno, alle 21.15 in Duomo, con la musica del compositore umbro Giuseppe Bruni.

Accanto ai concerti ci saranno anche altri due programmi: il Leadership Summit, da giovedì 18 a sabato 20 giugno al Palazzo del Capitano del Popolo, dove 33 personalità di quattro continenti si confronteranno per trasformare la città in un laboratorio internazionale di idee dove cultura, musica, scienza e dialogo si incontrano per immaginare e costruire modelli di sviluppo e governo più efficaci e sostenibili per il futuro. Con La Dolce Vita, invece, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire il cibo e la cultura italiana. Ringrazio il direttivo di Orvieto Musica per il supporto a questo progetto - ha concluso - e ringrazio il Comune di Orvieto e il sindaco Tardani per l'accoglienza e la collaborazione che rendono possibile tutto questo".

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Ringraziamenti per il supporto arrivato dall'amministrazione comunale sono arrivati anche dalla presidente Anca Van Assyendelft che ha sottolineato "l'importanza della partnership che si è consolidata in questi anni con Orvieto e l'Umbria che consente la riuscita di questa manifestazione". "Orvieto Musica si sta affermando come una delle manifestazioni più longeve nella nostra città - ha detto il sindaco Roberta Tardani - e grazie al lavoro della direttrice Kim Walker in questi ultimi anni sta crescendo sia nella qualità della proposta artistica che nella partecipazione tanto che si sta valutando di aumentare a cinque settimane la presenza dei partecipanti.

Una manifestazione che propone una formula vincente che unisce la cultura e la musica alla formazione con un programma diffuso di masterclass e concerti gratuiti in alcuni dei luoghi più belli di Orvieto. La presenza di giovani studenti e musicisti non ha soltanto una ricaduta diretta sull'economia quotidiana ma, anche attraverso i programmi immersivi proposti, fa sì che i partecipanti vivano intensamente la nostra realtà e la cultura italiana facendosi ambasciatori della nostra città nel Mondo. Come lo scorso anno, inoltre, con il momento di approfondimento del Leadership Summit, Orvieto Musica propone un evento dal respiro internazionale che porta nella nostra città un approccio radicalmente innovativo alla riflessione sulla leadership non come esercizio di potere, ma come capacità di orientare, ispirare e decidere con consapevolezza".

Di seguito il programma completo:

martedì 16 giugno ore 19 – Teatro del Carmine

Alba di Meraviglia

mercoledì 17 giugno ore 19 – Loggia del Comune

La Fanfara del Trumpet Fest

giovedì 18 giugno ore 21 – Museo "Emilio Greco"

Notturni d’Estate

venerdì 19 giugno ore 21.15 – Duomo

Lux et Pax: Missa in honorem Sancti Francisci

sabato 20 giugno ore 21 – Palazzo del Capitano del Popolo, Sala Expo

Gran Finale del Trumpet Fest

lunedì 22 giugno ore 21 – Ridotto del Teatro Mancinelli

Chiaro di Luna e Mortalità

martedì 23 giugno ore 12.15 – Teatrro del Carmine

Canti d’Amore ed Addio

ore 21 – Ridotto del Teatro Mancinelli

Argento e Luce

mercoledì 24 giugno ore 10.30 – Ridotto del Teatro Mancinelli

Velvet Brown, Tuba e Euphonium Maestri

ore 19 – Archi di Sant’Andrea

L’Eco della Tuba

ore 21 – Palazzo Comunale, Sala Unità d’Italia

Amore, desiderio e destino

giovedì 25 giugno ore 10 – Teatro del Carmine

Masterclass di composizione con Sean Shepherd

ore 19 – Ridotto del Teatro Mancinelli

Rifrazioni di Luce

venerdì 26 giugno ore 12.15 – Teatro del Carmine

Sogni, Preghiere e Visioni

ore 21 – Ridotto del Teatro Mancinelli

Canti dell’Anima

sabato 27 giugno ore 19 – Palazzo del Capitano del Popolo, Sala dei Quattrocento

Gran finale del Tubafest

lunedì 29 giugno ore 21 – Palazzo Comunale, Sala Unità d’Italia

Un po’ d’Amore

martedì 30 giugno ore 12.15 – Teatro del Carmine

Voci Interiori

mercoledì 1° luglio ore 21 – Ridotto del Teatro Mancinelli

Amore e Malinconia

giovedì 2 luglio ore 21 – Palazzo del Capitano del Popolo, Sala Expo

Ombre e Radianza

venerdì 3 luglio ore 19 – Teatro Mancinelli

Raccogliendo la Luce

Per ulteriori informazioni:

www.orvietomusica.org