cultura

Un'estate all'insegna della riscoperta dell'identità culturale della Tuscia e dei Monti Cimini attraverso il racconto, la memoria e la valorizzazione del territorio. Nasce con questo obiettivo il progetto "Borghi, Castelli e Parchi dei Cimini. Viaggio nel territorio attraverso le tradizioni", finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito del Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio (L.R. 2024 n. 22).

Il progetto è promosso dalla Comunità Montana dei Cimini di Ronciglione, grazie all'impegno del commissario straordinario Fabio Menicacci e al lavoro degli uffici amministrativi dell'ente, e vede la collaborazione dell'Associazione Culturale Il Fascino del Passato di Viterbo, realtà attiva nella tutela, conservazione e divulgazione del patrimonio storico.

Il progetto coinvolgerà dieci comuni del comprensorio cimino attraverso venti passeggiate-racconto che accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso dedicato alla storia, alle tradizioni, alla letteratura popolare, alla memoria collettiva e alla cultura locale. Un'occasione per osservare il territorio da una prospettiva nuova, trasformando borghi, castelli, piazze, sentieri e paesaggi naturali in autentici luoghi di incontro, partecipazione e narrazione.

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Ogni appuntamento vedrà la presenza di attori, musicisti, poeti, studiosi, ricercatori e conoscitori delle tradizioni popolari che guideranno i partecipanti alla scoperta di episodi storici, personaggi, leggende, curiosità e testimonianze capaci di raccontare l'anima più autentica delle comunità locali. Al termine delle passeggiate sono previste degustazioni di prodotti tipici della Tuscia, ulteriore occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il calendario prenderà il via a Vitorchiano (27-28 giugno) con Voci del borgo sospeso; Carbognano (4-5 luglio) con Memorie del feudo di Giulia Farnese; Canepina (11-12 luglio) con Terre, uomini e memorie; Vignanello (18-19 luglio) con Sapore antico di terre e luce; Caprarola (25-26 luglio) con Sotto il cielo dei Farnese; Soriano nel Cimino (1-2 agosto) con Storie di vita e comunità; Vetralla (8-9 agosto) con Terra di cammini e tradizioni; Ronciglione (16-17 agosto) con Storie di uomini, ferro, acque e cartiere; Vallerano (21-22 agosto) con Storia, memoria e identità; Capranica (29-30 agosto) con Crocevia di uomini e storie.

La direzione artistica del progetto è affidata a Marco Rossi, attore, regista e Narratore di Comunità dell'Università degli Studi della Tuscia, che sottolinea: "La memoria non appartiene soltanto ai libri o agli archivi. Vive nelle parole delle persone, nelle tradizioni tramandate e nei paesaggi modellati dal lavoro e dalla vita delle generazioni che ci hanno preceduto. Esiste una ricchezza culturale nascosta nei territori e nelle comunità che merita di essere ascoltata, custodita e restituita al presente".

Le passeggiate si svolgeranno il sabato dalle 17.30 alle 20 e la domenica dalle 10.30 alle 13. Eventuali variazioni organizzative, punti di ritrovo e indicazioni logistiche saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell'iniziativa. L'obiettivo del progetto è creare occasioni di partecipazione culturale accessibili a tutti, favorendo la conoscenza del patrimonio materiale e immateriale dei Monti Cimini e rafforzando il legame tra comunità, territorio e memoria storica. Un invito a percorrere strade antiche con occhi nuovi, riscoprendo il valore dei luoghi, delle tradizioni e delle storie che continuano ancora oggi a dare forma all'identità della Tuscia.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

329.1315380 – 320.1154607

ilfascinodelpassato@gmail.com



