"Itinerari Musicali Francigeni & Contemporary Speech" a Palazzo Sforza

cultura

Torna per la sua quarta edizione "Itinerari Musicali Francigeni" e si arricchisce del programma concertistico "Contemporary Speech". Due cartelloni si uniscono per offrire al pubblico tredici concerti nell’atmosfera del borgo storico di Proceno. La programmazione si concentrerà sul tema del “dialogo tra le epoche”. Con la vivacità del "Contemporary Speech", il cartellone di giugno e luglio esplora le declinazioni della musica d'oggi senza dimenticare le radici barocche e rinascimentali e si pone come evoluzione naturale di un percorso di valorizzazione territoriale iniziato con determinazione negli anni precedenti.



Il progetto nasce dalla sinergia tra l’ente promotore Progetto Sonora, l'Insieme Strumentale di Roma e l’Associazione Culturale "Marco Taschler", consolidando un modello di gestione culturale che unisce rigore musicale e divulgazione di alto profilo. La rassegna, in programma da domenica 7 giugno a domenica 26 luglio, è realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, e del Comune di Proceno, nell’ambito del “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio della Regione Lazio”, in collaborazione con la Cooperativa di Comunità Proceno e la partecipazione della Pro Loco di Proceno, Osteria Maccalè di San Giovanni delle Contee e del Castello di Proceno Albergo diffuso.





Fin dalla prima edizione di "Itinerari Musicali Francigeni" la multidisciplinarietà è stata uno dei marchi di fabbrica della programmazione. Nelle passate edizioni si è ascoltata musica classica (con una predilezione per quella antica), canzoni d’autore, musiche per il cinema, jazz, contemporanee. Sono state realizzate anche specifiche produzioni musical/teatrali (Ricetta per Un Pastiche) che hanno fuso parola e musica. L’ottica è stata sempre quella di trovare nuovi fondi, grazie ad una progettazione culturale ampia volta alla produzione e alla distribuzione, nonché di proporsi al pubblico nell’ottica di abbattere gli steccati tra chi è in palcoscenico e chi in platea al fine di costruire rinnovati percorsi musicali e trarre spunti creativi per le produzioni intersettoriali.

L’obiettivo e la finalità della programmazione estiva del 2026 è di continuare, nel solco di quanto già realizzato negli ultimi anni, a presentare programmi al contempo culturalmente elevatissimi e godibili. L’edizione attuale accosta progetti culturali ampi, così da attrarre risorse e coniugare le diverse “concezioni” musicali: si arricchisce, infatti, di un nuovo percorso denominato “Contemporary Speech”, frutto di uno specifico progetto culturale presentato da Progetto Sonora e risultato vincitore del bando sostenuto da MiC e SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. La nuova edizione vede una formula concertistica ampia che mira a dare spazio agli esecutori under 35 del panorama italiano e punta ad una messa in scena di giovani sassofonisti che avranno modo di formarsi attraverso un laboratorio specifico.

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La rassegna persegue l’obbiettivo di “suonare e formare” attraverso un florilegio di piccole ‘prelibatezze uditive’ che restituiscono senso all’intera antologia dei progetti che hanno in comune una coerenza d’intenti e qualità artistica. Commistioni audaci, composizioni inedite, riletture originali.

La rassegna passa dalla voce di Cristiana Verardo e la chitarra di Gino Semeraro alla dimensione narrativa di Cesare del Prato, abbina la chitarra barocca di Nino D’Amico al Coro Polifonico Marco Taschler, sottolineando l’importanza della polifonia come linguaggio universale. La programmazione si fa fitta di suggestioni, dalle sonorità rinascimentali dell’Ensemble Acqua Felix, per la direzione di Maria De Martini e la voce di Minni Diodati, alle Suites di Bach interpretate da Luca Peverini, passando per l’omaggio al repertorio liederistico viennese col basso di Federico Benetti. Grande spazio è dedicato alla famiglia dei sassofoni con la Sonora Junior Sax che propone, dopo un percorso formativo con i M° Luciano Domenico, Michele D’Auria, Angela Colucci, Luigi Cioffi, Nicola De Giacomo, Rosina Naddeo & David Salleras, Jerome Laran, un viaggio attraverso sette secoli di musica. Non manca la poetica degli strumenti solisti con Biancamaria Minervini (chitarra) e Giovanna Basile (pianoforte), con un focus particolare sui "dialoghi al femminile" del progetto Artemis Duo.

Il palinsesto 2026 non è solo una successione di concerti, ma un progetto di turismo culturale sostenibile. Attraverso il sostegno del MIC e della Regione Lazio l’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio storico e architettonico di Proceno trasformando le piazze e gli interni in palcoscenici vivi, che sostengono la nuova creatività degli under 35. Grazie al contributo SIAE è stato possibile dare spazio a linguaggi contemporanei e a giovani eccellenze, creare comunità, rafforzando il legame tra gli artisti ospiti e la cittadinanza, rendere la grande musica accessibile e partecipata.

Per ulteriori informazioni:

coopproceno@gmail.com

378.3080580 (mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 13 - martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19)

https://www.itinerarimusicalifrancigeni.com/

https://www.progettosonora.it/rassegna/itinerari-musicali-francigeni-contemporary-speech/