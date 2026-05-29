Al Teatro Santa Cristina la finale dell'ottava edizione del Festival Interregionale del Monologo

Si terrà sabato 30 maggio , a partire dalle 16 al Teatro Santa Cristina di Porano, la finale dell'ottava edizione del Festival Interregionale del Monologo, organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori con il supporto del Comitato FITA Umbria. Si tratta di una delle rassegne teatrali più importanti a livello interregionale dedicate a questa specifica forma espressiva. Partecipano interpreti e attori selezionati provenienti da diverse delegazioni regionali della FITA (tra cui Toscana e Marche) che hanno superato le rispettive fasi eliminatorie.

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