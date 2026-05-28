La Scuola Primaria di Monteleone d'Orvieto in visita al Museo di Storia Naturale e del Territorio di Città della Pieve

cultura

Nel pomeriggio di venerdì 22 maggio le porte del Museo di Storia Naturale e del Territorio di Città della Pieve, al Piano Nobile di Palazzo Della Corgna, si sono aperte per accogliere i bambini delle classi 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria di Monteleone d’Orvieto - Istituto Omnicomprensivo "Raffaele Laporta", accompagnate dalle insegnanti Alessandra Amori e Alessandra Cecchini. La visita rientra, per la scuola, nel Piano Estate PN Scuola 21-27, Laboratorio "Scienza in azione" dell’Istituto, con lo scopo di ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità.

Ad accogliere e guidare le classi, per il Gruppo Ecologista “Il Riccio” che gestisce il Museo per conto dell’Amministrazione Comunale, il vicepresidente dell’Associazione Riccardo Testa. Per l’occasione oltre alla visita era stato predisposto un laboratorio con argilla per spiegare operativamente i processi di fossilizzazione. I bambini sono stati così incoraggiati a esplorare e a riflettere sugli aspetti scientifici in modo creativo e personale, facilitati nella comprensione di come si formano i fossili e nel riconoscere l’importanza della paleontologia nello studio della storia naturale.

Inoltre hanno potuto sviluppare abilità di osservazione scientifica e di analisi, sperimentare metodi di simulazione e conservazione della natura, che hanno favorito curiosità, consapevolezza dell’ambiente naturale e rispetto per il passato, sviluppando così abilità di fare collegamenti e ipotesi. Un incontro molto stimolante vivacizzato dalla curiosità e dall’interesse dei bambini, già egregiamente preparati dalle docenti, che hanno apprezzato sia la visita al Museo sia il laboratorio.



