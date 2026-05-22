"Rocca Ripesena in Festa – La rigenerazione di un borgo"

cultura

Torna da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno "Rocca Ripesena in Festa", l’evento che trasforma il borgo di Rocca Ripesena, a pochi minuti da Orvieto, in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla rigenerazione culturale, sociale e ambientale. Promossa dall’Associazione Rocca Ripesena – Il Paese delle Rose Ets, la manifestazione si sviluppa attorno al tema “Rigenerazione di un borgo", intrecciando esperienze, incontri e momenti di convivialità che mettono al centro la relazione tra comunità, paesaggio e creatività contemporanea.





Questo il programma dettagliato:



sabato 30 maggio

ore 10.30 – Pianoro di Rocca Ripesena

Yoga Brain: Ricarica la tua mente con lo yoga

Una lezione speciale di Yoga Brain con Cristina Capolari, tra yoga, respirazione e meditazione per rigenerare mente ed energia, ridurre lo stress e ritrovare concentrazione e benessere.

La pratica sarà accompagnata dalle frequenze sonore di Davide Fusi.

Attività aperta a tutti, anche senza esperienza precedente.

ore 18.00 – Tavola rotonda – in Collaborazione con InFrazioni

Paesi che fioriscono – Semi e pratiche di rigenerazione

Una tavola rotonda dedicata alla rigenerazione dei piccoli borghi e delle aree interne.

Esperti, istituzioni e comunità locali si confrontano sul valore del restare, della cura dei territori e sul ruolo attivo degli abitanti.

Il prof. Rossano Pazzagli offrirà una riflessione storico-antropologica sul senso dei luoghi e sulle comunità delle aree interne.

Il prof. Fabrizio Toppetti approfondirà il tema della rigenerazione urbana e architettonica dei piccoli paesi, tra progetto e paesaggio.

Rocca Ripesena diventa esempio concreto di rinascita culturale e sociale.

dalle 19 – Itinerante nel Borgo di Rocca Ripesena

Festival della Pasta

Un vero e proprio “Festival della Pasta” animerà la serata con prodotti della Fabbrica della Pasta di Gragnano e proposta gluten free selezionata da CELIAKÈ?! e CIGAC - Confederazione Internazionale della Gastronomia e Arti Culinarie.

Allo chef Marco Cuccaro il compito di celebrare il primo piatto con tre ricette preparate con la pasta campana famosa per brevetti e formati straordinari, realizzati con semola di grano duro, acque dei monti Lattari, trafilatura al bronzo. Un'eccellenza garantita dal Consorzio di tutela e dal marchio IGP.

Agli chef di CIGAC, il compito di curare la seconda degustazione della serata con l'angolo dedicato al senza glutine, offrendo il piacere di un piatto di pasta di qualità ai celiaci e a tutti coloro che sono sensibili al glutine.

Questo angolo sarà a cura di Celiakè?! – Il Villaggio gluten free, format originale e inclusivo che per l'occasione sarà presente nel suo spinoff “Celiakè?! Lab”, affiancato dall'esperienza e professionalità degli chef di CIGAC.

A seguire un breve talk sulla pasta di Gragnano e sulla pasta senza glutine, con gli interventi di Antonino Moccia, pastaio e imprenditore, e Valentina Pagliuso, ideatrice di Celiakè?!, e gli chef Stefano Dalla Valentina, Riccardo Ceccarelli ed Ernesto Kouassi.

E non finisce qui…

Lungo le stradine del Borgo potrete trovare:

Pizza nel forno di comunità di Rocca Ripesena

Angolo del Fritto

Formaggio del Caseificio Del Rio

Birra Artigianale Cala



Musica e spettacoli

Durante la serata musica live di:

Jukebox all’Esofago

Due Pezzi – Vieri Venturi e Alex Graziani in concerto

Dalle 22.00 – Concerto

Le Pulci - Viaggio libero con la canzone d'autore

domenica 31 maggio

ore 10.30 – Pianoro di Rocca Ripesena

Yoga con Clara

Unisciti a noi, in una pratica di risveglio dolce dove il movimento si fonde con il respiro. Una sequenza per iniziare la giornata, sciogliere le tensioni e ritrovare armonia tra corpo e mente.

Attività aperta a tutti, anche senza esperienza precedente.

ore 18.00 – Talk e Sfilata

"100 Camicie: quando la moda rigenera la moda"

"100 Camicie” non è solo una sfilata, ma un progetto di rigenerazione creativa e sostenibile.

Lo scorso novembre l’Associazione Rocca Ripesena – Il Paese delle Rose ETS ha raccolto oltre cento camicie donate dagli orvietani e destinate al macero, affidandole alla creatività della Cooperativa MIR, delle eco designer Alessia Stendardo e Giovanna Gentili di Too Italy, di Giada Ziruffo e della stilista Marina Santaniello, che hanno ridato nuova vita ai capi.

Le camicie reinventate sfileranno in passerella indossate da modelle e modelli di tutte le età, in una celebrazione della bellezza autentica e della normalità.

Guest e testimonial della sfilata sarà lo stilista Tiziano Guardini, vincitore dei Green Carpet Awards 2017.

dalle ore 19 – Itinerante nel Borgo di Rocca Ripesena

Pinsa nel forno di comunità

Nel forno comunitario di Rocca Ripesena, scavato nella roccia tufacea, serata dedicata alla Pinsa di Di Marco, eccellenza italiana nata da ricerca e innovazione nella panificazione.

Un impasto frutto di farine selezionate e lunga lievitazione naturale, simbolo della nuova tradizione della pinsa romana.

E non finisce qui…

Lungo le stradine del Borgo potrete trovare:

Panini di Macelleria Doriana

Hamburger di porco cinturello orvietano di Azienda Agricola Urbevetus

Angolo del Fritto

Formaggio del Caseificio Del Rio

Birra Artigianale Cala

Dolce di Rose de La Dolceria



Museica e Spettacoli

Durante la serata musica live di:

I Signori della Corte Unplugged

Leonardo Ceccani – Violinista Live

Dalle 22.00 – Concerto

Lucy and the Walrus

Un tributo alla musica degli anni ’50/’60 tutto da ballare! Rock and Roll, Rockabilly, Surf, Country, Beat, il tutto per un viaggio attraverso le hit del genere, spesso colonna sonora dei più celebri film pulp della storia del cinema.

Lunedì 1° giugno

Ore 18.00 – Tavola rotonda

Il Roseto Sintropico

Un racconto e un’esperienza dedicati al roseto come ecosistema vivo.

Un luogo dove natura e persone coesistono in equilibrio, generando bellezza, biodiversità e rigenerazione.

Dialogo tra Helga Brichet, ex presidente della World Federation of Rose Societies, Luca Puri, architetto paesaggista permacultore, Carlo Carulli, esperto di rose, Cristina Capasso, mental coach, e a esperti vivaisti e rosicoltori. Eugenio Mescolini e Michele Castrini racconteranno del progetto pilota del Roseto di Rocca Ripesena.

Un invito a ripensare il rapporto tra uomo e ambiente in chiave armonica e sostenibile.

dalle ore 19 – Itinerante nel Borgo di Rocca Ripesena

Show Cooking

La chef Pina Molichella, della Bettola del Cocciaro, preparerà squisite prelibatezze della tradizione.

Inoltre, il maestro pasticcere Giuseppe Manilia presenta la sua Torta Rosemary, dolce iconico della sua maison. Una creazione raffinata che unisce pistacchio, cioccolato bianco, agrumi, Strega e note di rosa, in un equilibrio di sapori che racconta un viaggio tra Sicilia, Campania e suggestioni parigine.

Un dolce che rappresenta un viaggio di sapori, circondati dal roseto di Rocca Ripesena.

E non finisce qui…

Lungo le stradine del Borgo potrete trovare:

Pizza nel forno di comunità di Rocca Ripesena

Angolo del Fritto

Formaggio del Caseificio Del Rio

Birra Artigianale Cala



Musica e Spettacoli

Durante la serata musica live di:

Leonardo Ceccani - Violinista Live

Sax Passion Live con Massimo Gambetta

Dalle 22.00 – Concerto

sciROCKati

Un viaggio a tutto gas nella storia della musica italiana, dai successi di sempre alle hit del momento.

Esposizioni e Artisti – Arte & Artigianato

Un percorso tra creatività, natura e saperi: in mostra le opere e le creazioni di artisti e artigiani del territorio, tra cui Chioccia&Tsarkova, Marino Moretti, Moreno Biritognolo, Rosarja, Marco Ciarlora – L’arte dell’Olivo, Sara Spaccino, Orietta Pierassa e Roberto Forlini.

Presente anche l’esposizione di rose de Le Rose del Borghetto e Storie e fantasie di Nicoletta Tarli.

Per tutti i giorni servizio navetta:

- dalle 17.30 alle 00 servizio Oasi dei Discepoli/Rocca Ripesena

- Piazza della Repubblica destinazione Rocca Ripesena ore 17.15 e ore 19.30

- Rocca Ripesena destinazione Piazza della Repubblica ore 20 e ore 23.30