A Valerio Mastandrea il Sigillo dell’Università degli Studi della Tuscia

cultura

Valerio Mastandrea riceverà il Sigillo dell’Università degli Studi della Tuscia. L’attore e regista romano sarà a Viterbo venerdì 22 maggio per ritirare il prestigioso riconoscimento in occasione della cerimonia di consegna dei Diplomi di Laurea dell’ateneo viterbese che si svolgerà a partire dalle 10 in Piazza San Lorenzo. Il Sigillo dell'Ateneo rappresenta la più alta e importante onorificenza conferita dall'istituzione accademica e viene attribuito a personalità che si sono distinte per le loro eccellenze nel campo della scienza, della cultura, dell'arte o dell'imprenditoria e che hanno raggiunto un livello di eccellenza nel loro campo contribuendo significativamente allo sviluppo della cultura, della società e dell'arte del nostro paese.

L’atto di conferimento sottolinea come la figura di Mastandrea “rappresenta un esempio di artista capace di incidere nel dibattito culturale del Paese, promuovendo valori di inclusione, consapevolezza e responsabilità sociale, e confermando il ruolo centrale dell’arte come strumento di riflessione e crescita collettiva”. La cerimonia di consegna del Sigillo dell'Ateneo a Valerio Mastandrea rappresenta una tappa della rinnovata collaborazione tra Tuscia Film Fest e Università degli Studi della Tuscia finalizzata alla promozione di iniziative culturali destinate alle giovani generazioni.

Tra queste gli incontri organizzati con personalità del cinema italiano nell’ambito del Progetto Scuole del Tuscia Film Fest e il Premio “Mattia Torre”. La seconda edizione del riconoscimento (del quale lo stesso Valerio Mastandrea è membro del comitato promotore) dedicato al regista, sceneggiatore e autore romano scomparso nel 2019, si concluderà al Teatro dell’Unione di Viterbo il 2 e 3 ottobre.

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Il Premio è aperto ad autrici e autori di qualsiasi nazionalità under 35 e ha come oggetto monologhi comici e umoristici, di satira di costume, politica e sociale. Per partecipare c’è tempo fino al 26 luglio; il form d’iscrizione online è disponibile sul sito www.tusciafilmfest.com dove è possibile anche consultare e scaricare il regolamento completo dell’edizione 2026. Nel frattempo è in via di definizione il programma della 23esima edizione del Tuscia Film Fest che avrà luogo dal 10 al 18 luglio. Il calendario completo dei film in calendario e degli ospiti previsti sarà presentato il 3 luglio a Viterbo.