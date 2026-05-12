"Operanova", un programma ricco di incontri tra arte, scienza e filosofia

cultura

Dopo due stagioni intense - segnate da residenze d'artista, incontri con intellettuali e artisti tra cui un dialogo memorabile con Alice Rohrwacher sulla fiaba nel suo cinema, oltre a tre appuntamenti su "Cosa è arte" condotti da Pietro Fortuna in collaborazione con la Delegazione FAI Orvieto - il programma di Operanova per questa primavera/autunno si apre con una serata dedicata all'astronomia. E sarà il primo di quattro incontri del progetto "Abitare le domande" con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

Sabato 16 maggio alle 17.30 l'appuntamento è con "Cacciatori di stelle", un incontro con l'astrofisico Stefano Orsini, tra i protagonisti della missione ESA/Jaxa BepiColombo in viaggio verso Mercuri, che racconterà come si esplora il sistema solare e cosa insegna sulla vita, sul sole e su noi stessi. Sabato 6 giugno sarà la volta di "Come diventare poveri", una riflessione sul poco e sull’inessenziale affidata alla voce di Arnaldo Colasanti, critico letterario, scrittore e vincitore del Premio Grinzane Cavour.

A seguire, un appuntamento insolito: la biologa marina Monica Previati si collegherà in diretta da quindici metri sotto il livello del mare per raccogliere le domande del pubblico sull'ecosistema marino, illustrando le distese di posidonia dei mari liguri e quanto siano fondamentali per la nostra vita. Luglio porterà una lunga serata di musica, arte performativa e poesia con Matteo Boetti.

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A settembre, Operanova ospiterà la mostra del noto artista brasiliano/berlinese Matheus Rocha Pitta, realizzata in collaborazione con l'Accademia Tedesca di Roma Villa Massimo. Nello stesso periodo ci saranno altri due incontri del ciclo "Abitare le domande" tra cui uno tenuto da Giancarlo Baffo, filosofo e ricercatore all’Università degli Studi di Siena, sulla filosofia del controllo e il mondo di Peter Thiel, figura centrale nella Silicon Valley e padrone di Palantir, la potente rete di controllo dati più grande del mondo. Sempre in autunno Alessandra Cristiani condurrà un laboratorio di danza Butō "Animale di schiena". Tra settembre e ottobre saranno accolti in residenza due artisti francesi, grazie alla partnership con l'Istituto Francese d'Italia.