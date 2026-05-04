"Pensieri di Luce": arte, natura e riflessione nella mostra di Patrizia Molinari

cultura

Con il patrocinio del Comune di Proceno, del Circolo Culturale Orbetellano "Gastone Mariotti", della Delegazione FAI di Viterbo e della Cooperativa di Comunità Proceno, inaugura la stagione culturale del borgo la mostra personale "Pensieri di Luce" di Patrizia Molinari, a cura di Antonio E.M. Giordano. L’inaugurazione è fissata per sabato 9 maggio alle 17 a Palazzo Sforza. L'esposizione resterà aperta al pubblico fino a domenica 7 giugno.

La mostra trova spazio nel suggestivo palazzo cinquecentesco fatto edificare dal cardinale Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora e attribuito all’architetto Nanni di Baccio Bigio, affacciato sulla Rocca Medievale del X secolo. Un contesto di grande valore storico e artistico, nel cuore del borgo più settentrionale del Lazio, lungo il tracciato della Via Francigena, oggi meta di un turismo attento alla cultura e al paesaggio.

Il percorso espositivo presenta due cicli principali di opere realizzate su carta giapponese e montate su plexiglass, caratterizzate dall’uso di materiali come vetro, pigmenti e malte naturali. Nella serie "Ghiaccio", già esposta alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, le schegge di vetro diventano simbolo di fragilità e protezione, evocando al tempo stesso isolamento emotivo e resistenza. Le opere della serie "Noctilucae", ispirate al plancton bioluminescente, introducono una dimensione luminosa e vitale, richiamando l’importanza degli ecosistemi marini e delle origini della vita sulla Terra.

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Completa l’esposizione la serie "Terre", in cui materiali naturali come pomice e malta di cristallo rimandano al tema della materia primigenia, della fertilità e del ciclo continuo di nascita e rigenerazione. Attraverso un linguaggio essenziale e materico, Patrizia Molinari – artista con una lunga carriera espositiva e già docente nelle Accademie di Belle Arti di Roma e Frosinone – propone una riflessione attuale sui rapporti tra uomo e ambiente, invitando a riscoprire un equilibrio possibile tra sviluppo e rispetto della natura.

In occasione della mostra, domenica 10 maggio è in programma l’iniziativa "Esplora Proceno con noi", una giornata esperienziale che unisce cultura, arte contemporanea e tradizioni locali. Il programma prevede una visita guidata al Palazzo G.A. Sforza e alla mostra “Pensieri di Luce”, seguita da un percorso nel borgo tra installazioni di arte contemporanea lungo la Via Francigena e un pranzo tipico presso il ristoro locale. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa di Comunità Proceno, offre ai visitatori l’opportunità di vivere appieno il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico del territorio. Orari di apertura: mercoledì–venerdì e domenica dalle 9 alle 13; sabato e lunedì dalle 15 alle 19.

Per ulteriori informazioni:

378.3080580 - coopproceno@gmail.com

www.borgoproceno.it