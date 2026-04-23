In corso il restauro degli affreschi nella Chiesa del Buon Gesù

cultura

di D.P.

Un nuovo intervento per la tutela e la valorizzazione della Chiesa del Buon Gesù, beneficiaria dei fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla sicurezza sismica nei luoghi di culto del patrimonio culturale del FEC – Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d'arte. Il cartello di cantiere, collocato accanto all’ingresso su Piazza Clementini, che annuncia l'avvio dei lavori di restauro degli affreschi conferma l'avvio di una nuova fase di recupero per un bene cittadino di grande valore storico e artistico, situato in pieno centro storico, in Via Ghibellina, poco distante dal Duomo di Orvieto ed attiguo al Monastero della Comunità Monastica delle Clarisse che ne detiene la proprietà.







Committente del progetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Toscana, Marche e Umbria, con sede coordinata a Perugia. L'importo dei lavori a base d'asta è pari a 55.828,41 euro, quello contrattuale a 45.019,47 euro, comprensivi di 1.783,84 euro destinati agli oneri per la sicurezza. La durata del cantiere è stimata in 126 giorni e la conclusione è prevista entro martedì 7 luglio. Un tempo evidentemente necessario per un intervento mirato che punta a restituire splendore agli apparati decorativi della chiesa consacrata nel 1740 e caratterizzata all'interno da echi barocchi con evidenti influenze romane.

Gli affreschi, elemento distintivo dell'edificio, saranno oggetto di un'azione di recupero che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di conservazione del patrimonio culturale finanziate. La Chiesa del Buon Gesù non è nuova a interventi di recupero. Tra il 1995 e il 1996, infatti, l’edificio fu interessato da un importante progetto di consolidamento strutturale e restauro, dopo un lungo periodo di inagibilità durato circa vent'anni a causa dei danni provocati dal terremoto del 1979. In quell'occasione fu rifatta la pavimentazione, ridefinita la sistemazione del presbiterio con i relativi arredi e realizzato il coro monastico, in linea con gli orientamenti del Concilio Vaticano II.