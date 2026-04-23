cultura

"Il Maggio dei Libri", sei appuntamenti per riscoprire la forza delle storie e il valore degli incontri

giovedì 23 aprile 2026

Un calendario che intreccia presentazioni di libri, incontri con gli autori, le iniziative della rassegna Marsciano Fest promossa da Isola di Confine, una mostra pittorica e la premiazione del concorso letterario Gens Vibia, giunto alla sua 24esima edizione, confermando la vitalità culturale della città e la collaborazione con numerose realtà associative locali. Le iniziative, distribuite tra fine aprile e tutto il mese di maggio, offrono occasioni di approfondimento, creatività e partecipazione, con appuntamenti rivolti sia al grande pubblico sia al mondo della scuola.

"Il Maggio dei Libri – afferma l’assessore alla Cultura, Michele Capoccia – è per noi un invito a riscoprire la forza delle storie e il valore degli incontri. Il programma di quest’anno mette in dialogo linguaggi diversi, dalla narrativa al teatro, dalle arti visive alla scrittura creativa, e tocca temi diversi che aprono alla riflessione culturale e sociale. Tutto questo in collaborazione con associazioni, scuole e operatori del Terzo Settore che arricchiscono la vita della nostra comunità e ai quali va il grazie dell'Amministrazione Comunale”.

Questo il programma:

domenica 26 aprile, ore 17.30 – Sala "E. De Filippo"
“Il mormorio poetico del mondo” – Incontro con il poeta, scrittore e autore teatrale Bruno Tognolini. L’iniziativa si svolge nell’ambito della rassegna Marsciano Fest 2026 promossa dal Teatro Isola di Confine diretto da Valerio Apice e Giulia Castellani.

lunedì 27 aprile, ore 14.30 – Istituto Omnicomprensivo "Salvatorelli-Moneta"
Incontro laboratorio con Bruno Tognolini e gli studenti. A seguire la messa in scena dello spettacolo “Topo dopo topo”. L’iniziativa si svolge nell’ambito della rassegna Marsciano Fest 2026 promossa dal Teatro Isola di Confine diretto da Valerio Apice e Giulia Castellani. L’evento è riservato agli studenti della scuola media Brunone Moneta.

sabato 2 maggio, ore 16 – Sala "Aldo Capitini" in Municipio
Cerimonia di premiazione del concorso letterario “Gens Vibia” promosso dall’associazione culturale Pegaso.

sabato 9 maggio, ore 11.30 – Palazzo Pietromarchi
Inaugurazione della mostra pittorica “Les Fleurs”” di Benedetta Ticchi, a cura di Angelo Moretti. La mostra è visitabile dal 9 maggio al 20 giugno 2026.

martedì 12 maggio, ore 16 – Sala "Aldo Capitini" in Municipio
Presentazione del libro “L’impronta del diavolo” di Franco Casadidio, in collaborazione con Unitre Marsciano.

venerdì 29 maggio, ore 18 – Sala "Aldo Capitini"  in Municipio
Presentazione del libro “La riparazione – Donne che rammendano il mondo” di Marcella Filippa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale “Luigi Salvatorelli” al numero telefonico 075.8742906 oppure via mail all'indirizzo biblioteca@comune.marsciano.pg.it.

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