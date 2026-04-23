"Il Maggio dei Libri", sei appuntamenti per riscoprire la forza delle storie e il valore degli incontri

cultura

Un calendario che intreccia presentazioni di libri, incontri con gli autori, le iniziative della rassegna Marsciano Fest promossa da Isola di Confine, una mostra pittorica e la premiazione del concorso letterario Gens Vibia, giunto alla sua 24esima edizione, confermando la vitalità culturale della città e la collaborazione con numerose realtà associative locali. Le iniziative, distribuite tra fine aprile e tutto il mese di maggio, offrono occasioni di approfondimento, creatività e partecipazione, con appuntamenti rivolti sia al grande pubblico sia al mondo della scuola.



"Il Maggio dei Libri – afferma l’assessore alla Cultura, Michele Capoccia – è per noi un invito a riscoprire la forza delle storie e il valore degli incontri. Il programma di quest’anno mette in dialogo linguaggi diversi, dalla narrativa al teatro, dalle arti visive alla scrittura creativa, e tocca temi diversi che aprono alla riflessione culturale e sociale. Tutto questo in collaborazione con associazioni, scuole e operatori del Terzo Settore che arricchiscono la vita della nostra comunità e ai quali va il grazie dell'Amministrazione Comunale”.



Questo il programma:



domenica 26 aprile, ore 17.30 – Sala "E. De Filippo"

“Il mormorio poetico del mondo” – Incontro con il poeta, scrittore e autore teatrale Bruno Tognolini. L’iniziativa si svolge nell’ambito della rassegna Marsciano Fest 2026 promossa dal Teatro Isola di Confine diretto da Valerio Apice e Giulia Castellani.



lunedì 27 aprile, ore 14.30 – Istituto Omnicomprensivo "Salvatorelli-Moneta"

Incontro laboratorio con Bruno Tognolini e gli studenti. A seguire la messa in scena dello spettacolo “Topo dopo topo”. L’iniziativa si svolge nell’ambito della rassegna Marsciano Fest 2026 promossa dal Teatro Isola di Confine diretto da Valerio Apice e Giulia Castellani. L’evento è riservato agli studenti della scuola media Brunone Moneta.



sabato 2 maggio, ore 16 – Sala "Aldo Capitini" in Municipio

Cerimonia di premiazione del concorso letterario “Gens Vibia” promosso dall’associazione culturale Pegaso.



sabato 9 maggio, ore 11.30 – Palazzo Pietromarchi

Inaugurazione della mostra pittorica “Les Fleurs”” di Benedetta Ticchi, a cura di Angelo Moretti. La mostra è visitabile dal 9 maggio al 20 giugno 2026.



martedì 12 maggio, ore 16 – Sala "Aldo Capitini" in Municipio

Presentazione del libro “L’impronta del diavolo” di Franco Casadidio, in collaborazione con Unitre Marsciano.



venerdì 29 maggio, ore 18 – Sala "Aldo Capitini" in Municipio

Presentazione del libro “La riparazione – Donne che rammendano il mondo” di Marcella Filippa.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale “Luigi Salvatorelli” al numero telefonico 075.8742906 oppure via mail all'indirizzo biblioteca@comune.marsciano.pg.it.