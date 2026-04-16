Tornano le Giornate Internazionali delle Case dei Personaggi Illustri

cultura

di D.P.

Corridoi attraversati da vite straordinarie, stanze ricche di mobilia che hanno visto nascere o risiedere grandi personalità, ambienti ricchi di fascino e storie di famiglia sottratti per due giorni alla sfera dell’intimità domestica per accogliere i visitatori. È l’incanto delle Giornate Internazionali delle Case dei Personaggi Illustri nel campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza e della storia che tornano puntuali per il quinto anno consecutivo sabato 18 e domenica 19 aprile grazie all’Associazione Nazionale Case della Memoria che schiude le porte di oltre 400 Case Museo in tutti i continenti del mondo, più di 150 in 18 regioni d’Italia, Umbria compresa.

Piccole abitazioni, ville monumentali, studi d'artista, veri e propri musei, residenze stabili, rifugi estivi e case di collezionisti non sono semplicemente spazi fisici perfettamente conservati, ma laboratori creativi che custodiscono storie, passioni e visioni che continuano a parlare anche oggi. Qui la storia non è distante o polverosa, si intreccia con il presente, si fa voce, suggerisce nuove prospettive. Varcare quelle soglie per percepire il respiro di chi le ha abitate equivale a custodire la memoria e renderla accessibile, affinché possa essere tramandata alle nuove generazioni. Un gesto di partecipazione attiva e un modo per prendersi cura del patrimonio culturale.





La manifestazione si fregia del patrocinio del Ministero della Cultura e il supporto e la collaborazione dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom International, Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. In Umbria sarà possibile vivere questa esperienza in luoghi unici come la Casa d'Arte "Romano Notari" di Campello sul Clitunno e, nel cuore di Perugia, a Palazzo Degli Oddi Marini Clarelli, a Palazzo Sorbello e allo Studio Moretti Caselli, (nella foto d'apertura, il caminetto grande) dove l’arte del vetro racconta una storia fatta di luce e colore.

Per ulteriori informazioni:

www.casedellamemoria.it