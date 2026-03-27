Allerona si apre agli studenti. Una lezione di storia, arte e scienza a cielo aperto

cultura

Giovedì 26 marzo il Comune di Allerona ha accolto con entusiasmo le classi prime del Liceo Artistico "Livio Orazio Valentini" di Orvieto, protagoniste di una visita didattica che ha saputo unire cultura, natura e scoperta. Accompagnati dai loro docenti, gli studenti hanno vissuto un’esperienza immersiva tra i luoghi più significativi del territorio, trasformando una fredda giornata di fine marzo in una bella occasione di curiosità e apprendimento.







La visita è iniziata con un itinerario guidato tra vicoli e gli scorci ricchi di storia di uno de "I Borghi più belli d'Italia" per poi proseguire verso la suggestiva Villa Cahen. Particolarmente apprezzato il tratto che attraversa i giardini giapponesi, un angolo di rara bellezza capace di sorprendere e affascinare anche gli occhi più giovani. La giornata è proseguita poi al Museo dei Cicli Geologici, dove ad accogliere i ragazzi, insieme all’esperto Massimo Luciani, erano presenti anche i restauratori Lorenzo Morosini e Samanta Ezeiza impegnati in un lavoro di grande valore scientifico e culturale: il recupero della celebre Balena di Montemoro.





Gli studenti hanno potuto osservare da vicino le fasi del restauro. Un intervento fondamentale, non solo per la conservazione del fossile, ma anche in vista della sua futura musealizzazione, che renderà ancora più ricca l’offerta del museo. Nonostante il freddo tutt'altro che primaverile, la giornata si è distinta per il calore umano e intellettuale generato dalle numerose domande e dall’entusiasmo degli studenti. Un segnale chiaro di quanto esperienze di questo tipo possano stimolare interesse e partecipazione.

L’iniziativa dimostra come, spesso, non sia necessario intraprendere viaggi complessi per vivere percorsi didattici significativi: a pochi passi si trovano luoghi capaci di raccontare storie millenarie e offrire spunti preziosi di crescita culturale. Una giornata che lascia il segno, e che conferma il valore del territorio come aula a cielo aperto, dove passato e presente dialogano attraverso la curiosità delle nuove generazioni.