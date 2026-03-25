"Monumenti Aperti" compie 30 anni. Tappa in Umbria per il racconto collettivo del patrimonio italiano

cultura

di D.P.

Nel 2026 "Monumenti Aperti" celebra trent'anni di attività. Tre decenni in cui migliaia di volontari, studenti, istituzioni e comunità locali hanno contribuito a restituire al pubblico luoghi simbolo della storia e dell'identità dei territori. Un anniversario importante che segna anche una nuova tappa del progetto, sempre più diffusa e partecipata. Un viaggio attraverso la memoria, la cultura e la bellezza che invita cittadini e visitatori a riscoprire luoghi spesso poco accessibili o dimenticati, restituiti alla collettività attraverso racconti, visite e attività diffuse su tutto il territorio nazionale.

Programma nazionale, territori coinvolti e novità della manifestazione sono stati illustrati martedì 24 marzo, a Roma, nella Sala dei Cherubini di Palazzo Falletti. Coinvolti nel grande racconto corale, collettivo e condiviso del patrimonio di un Paese vivo, stratificato e ricco di storia come l’Italia, oltre 800 siti e monumenti distribuiti in 18 regioni, 85 Comuni dalla Valle d’Aosta alla Sicilia e 100 comunità. Parte sabato 18 aprile da Cagliari un viaggio che andrà avanti fino a domenica 8 novembre facendo tappa sabato 20 e domenica 21 giugno anche nel capoluogo dell’Umbria.

Crocevia tra mare e monti, tutto scorci medievali e beni religiosi dove natura e arte si parlano, anche Perugia, cuore del cosiddetto Cuore Verde d’Italia, aprirà piccoli e grandi tesori nascosti rendendo gratuitamente accessibili al pubblico, grazie a guide d’eccezionale, monumenti e patrimoni, facendone strumenti di relazione e cittadinanza attiva, memoria condivisa ed esperienza partecipata. Sì, perché è il territorio stesso che racconta, eccezionalmente apre e restituisce al visitatore la propria avvenenza come patrimonio vivo, da tramandare e comunicare.

Mantenendo al centro il valore sociale del patrimonio. E facendo di un’idea locale una buona pratica nazionale. Il racconto diventa esperienza e la conoscenza nasce dalla partecipazione, rinnovandosi senza perdere la propria origine comunitaria. Da quella scintilla innescata da cinque amici, animati dal desiderio di raccontare il proprio territorio, la Sardegna, rendendolo accessibile, comprensibile e condiviso, allo slogan del 30ennale: "Generazione Monumenti Aperti. Un patrimonio di cultura, legami, memoria: una questione d'amore per la nostra terra".

Dall’immagine dell’opera di Maria Jole Serreli che l’accompagna, “In tasca solo pezzi di casa”, alla mission che rende il patrimonio motore di inclusione attraverso iniziative per tutte le età: "Cultura senza Barriere" – con percorsi dedicati, servizi gratuiti e il coinvolgimento di persone con disabilità come guide volontarie, affiancato da una mappatura dei livelli di accessibilità –, "Monumenti in Musica & Spettacolo" – con scuole e realtà locali coinvolte in performance artistiche e musicali – e ancora attività pratiche ed emozionali per bambini e famiglie.

"Era una scommessa che – dichiara Massimiliano Messina, presidente della cagliaritana Imago Mundi OdV, che coordina anche questa edizione dell’evento – possiamo lecitamente ritenere vinta. I prodromi, più di trent'anni fa, fra il 1993 e il 1994. La prima edizione nel 1997. Poi, con continuità nel tempo, l'evoluzione sempre più convinta a livello regionale e nazionale. Anni segnati da ideali, passione, impegno, entusiasmo, costanza, pazienza, tanta perseveranza. Tanti anche i giovani cresciuti con e dentro il progetto. Noi stessi siamo diventati grandi. Ancora più forte è oggi la volontà di continuare ad esserci ed evolvere".

Dalla prima edizione, "Monumenti Aperti" ha registrato oltre 4.241.000 visite guidate, grazie all’impegno di 175.700 studenti e 63.500 volontari, che hanno raccontato e custodito più di 2.863 monumenti in 210 Comuni, dalla Sardegna a 18 regioni italiane. Dal 2008 il progetto riceve la Medaglia di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana, nel 2018 ha ottenuto il Premio dell’Unione Europea per il Patrimonio Culturale – Europa Nostra Awards (Sezione Istruzione, Formazione e Sensibilizzazione), massimo riconoscimento europeo nel settore.

Del 2017 la Menzione Speciale del Premio Nazionale “Sterminata Bellezza” promosso da Legambiente, Fondazione Symbola, Consiglio Nazionale degli Architetti, Comieco). Nel 2006 il Premio Cultura di Gestione di Federculture. Imago Mundi OdV, inoltre, è entrata nella rete Europa Nostra nel 2017 e, dal 2023, fa parte del SIT Alumni Network dell’European Investment Bank Institute, che riunisce i migliori imprenditori sociali europei.

Per ulteriori informazioni:

www.monumentiaperti.com