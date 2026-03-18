In proiezione il docufilm francese "Sacro Cuore. Il Suo regno non avrà mai fine"

cultura

Il Cinema Multisala Tevere di Castiglione in Teverina è orgoglioso di essere tra le sale cinematografiche del Lazio che, questo fine settimana, programmeranno il docufilm francese "Sacro Cuore. Il Suo regno non avrà mai fine", "che - sottolinea il titolare, Stefano Perquoti - in Europa e soprattutto in Francia, malgrado sia stato fortemente boicottato, ha riscosso un forte successo al botteghino".







La pellicola che narra la storia delle apparizioni del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Alacoque, a Paray-le-Monial, in Borgogna, e le dimostrazioni cristiane di fede nei secoli attorno ad esse, sarà proiettata venerdì 20 marzo alle 21.30, sabato 21 marzo alle 17 e domenica 22 marzo alle 16. Il costo di ingresso è di 7 euro, 5 euro ridotto.



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0761.948915