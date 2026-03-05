Ingresso gratuito al Museo Vulcanologico nella Giornata Internazionale della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo , il Museo Vulcanologico di San Venanzo, in Piazza Roma 1, offrirà l'ingresso gratuito a tutte le donne Il pomeriggio prevede dalle 15 visite guidate e alle 17 i saluti istituzionali dell'assessora Roberta Giuliani e della presidente dell'Unitre di San Venanzo Luigina Farnesi. A seguire, l'incontro “Donne nella Scienza” con la professoressa Carmela Isa, docente di Scienze Naturali presso il Liceo Scientifico "Luigi Salvatorelli" di Marsciano. La giornata si concluderà con un momento conviviale al Bar-Ristorante "Caffè Corretto". Un'occasione per celebrare il ruolo delle donne nella cultura, nella scienza e nella comunità di San Venanzo.

