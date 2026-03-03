Ottima affluenza per l'Educational Tour dell'Associazione Acqua tra storia e paesaggio

cultura

di D.P.

Ha saputo unire formazione e scoperta, attirando 26 professionisti provenienti non solo dall’Umbria, ma anche da Lazio, Toscana e Lombardia, l'Educational Tour promosso dall'Associazione Acque e dedicato a guide turistiche, accompagnatori e guide ambientali escursionistiche tenutosi mercoledì 18 febbraio a Porano. Tra loro, 12 guide associate AIGAE – Associazione Italiane Guide Ambientali Escursionistiche, 7 appartenenti ad Assoguide e 8 non affiliate ad alcuna associazione. Una platea variegata, accomunata dalla passione per il territorio.







E dal desiderio di raccontarlo con consapevolezza. Un segnale forte, a conferma del crescente interesse verso forme di turismo lento, colto e profondamente identitario, e un itinerario che, tra radici antiche e rinascite contemporanee, si è snodato come un racconto a tappe, intrecciando archeologia, memoria e visioni future. Dalle Tombe Hescanas – che contribuisce a definire l'importanza dell'area nel panorama archeologico dell'Etruria Meridionale – e Golini – quest’ultima scoperta nel XIX secolo – il viaggio è proseguito verso Castel Rubello, risalente al XIII secolo.









Gran finale a Villa Paolina, raffinata residenza ottocentesca immersa nel verde, dove il paesaggio diventa architettura e viceversa, in un dialogo continuo tra natura e presenza umana, e alla sua ex Limonaia, oggi rinata come Eco Cultural Art Hub per dare spazio ad arte, sostenibilità e comunità. Un esempio concreto di come il patrimonio possa evolvere senza perdere identità, aprendosi a linguaggi contemporanei e nuove forme di fruizione. Luoghi diversi e tesori discreti uniti da un filo rosso fatto di storia millenaria e rinascita.





Cornice dell’intera esperienza, il progetto dell'Ecomuseo del Paesaggio degli Etruschi, ideato nel 2012 da Mirko Pacioni, libero professionista del settore e guida ambientale escursionistica Aigae, come museo diffuso, senza pareti, dove il paesaggio diventa archivio vivente e ogni sentiero, borgo o rovina racconta una storia. Fu lui, infatti, a promuovere il percorso che portò al riconoscimento ufficiale da parte della Regione Umbria, su richiesta formale del Comune di Porano.





"Un ringraziamento particolare – afferma – ai partecipanti che hanno garantito un’ottima affluenza e, come sempre, per l'ospitalità, al dottor Giuseppe Serafini Trinci, proprietario di Castel Rubello, e al dottor Marco Lauteri per conto di Cnr-Iret. Un ringraziamento speciale anche ad Elena Ronca, guida turistica ed ambientale, per aver condiviso l'idea e aver partecipato con entusiasmo all’Educational Tour che non è stato solo un momento formativo, ma un viaggio condiviso dentro la stratificazione del tempo".

Per ulteriori informazioni su come prenotare visite guidate a Porano – sia per visitatori senza guida, sia per gruppi con guida – è possibile contattare telefonicamente il numero 329.2969356, inviare una mail agli indirizzi info@associazioneacqua.org e ecomuseoetruschiporano@gmail.com oppure consultare le pagine social www.facebook.com/associazioneacqua e www.facebook.com/ecomuseodelpaesaggiodeglietruschi.

Foto di: Margherita Pistella, Elena Ronca e Daniela Vinci