"OrvietoScienza: un'occasione di ascolto, confronto e crescita condivisa"

cultura

Gentile Maurizio,

ho letto con attenzione le sue riflessioni sull’iniziativa promossa dall’Istituto che ho l’onore di dirigere, nell’ambito di "Orvieto Scienza 2026" e desidero offrire un chiarimento sul senso del lavoro che la scuola sta portando avanti. Il compito della scuola non è fornire risposte preconfezionate, né assumere posizioni a stampo politico su questioni complesse e controverse.



Al contrario, la nostra responsabilità educativa è quella di partire da domande aperte, fondate su basi scientifiche, e creare spazi di confronto in cui gli studenti possano ascoltare voci qualificate, analizzare dati, comprendere modelli e sviluppare strumenti interpretativi. Invitare scienziati e studiosi a discutere di transizione energetica significa offrire agli studenti occasioni di approfondimento rigoroso, non orientare le loro conclusioni.



L’obiettivo non è indirizzare il pensiero, ma accompagnarlo, educare a un pensiero critico capace di leggere la complessità della realtà, distinguere tra evidenze scientifiche e opinioni, valutare implicazioni ambientali, economiche e sociali. Proprio perché il tema è delicato e attraversato da sensibilità diverse, riteniamo che la scuola debba essere un luogo di studio serio e documentato, non di semplificazione o contrapposizione ideologica.



Siamo convinti che il confronto civile e argomentato sia sempre una ricchezza e che la formazione dei giovani passi attraverso l’esercizio del dubbio, dell’analisi e della responsabilità.



Lorella Monichini,

dirigente scolastica dell’IIS Majorana-Maitani