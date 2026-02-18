Alessandro Presti porta "Music for voice, winds and strings" a "Idee Musicali"

cultura

Negli ultimi anni il trombettista e compositore siciliano Alessandro Presti ha sentito la necessità di riscoprire alcuni aspetti della musica della sua terra, la cui memoria rischia di andare perduta. E domenica 22 febbraio alle 18 l'Associazione “Gli Insensati”, per la rassegna “Idee Musicali, Sogni”, porta con Presti una “collective” di grandi musicisti: il concerto si intitola “Music for Voice, Winds and Strings” ed è un progetto originale prodotto da “Insulae Lab, centro di produzione musica”, che sta collaborando con “Gli Insensati”. Nella bella Sala della Musica “Franco Marchesini” di Castiglione del Lago accanto ad Alessandro Presti (composizioni, arrangiamenti, tromba e voce) ci saranno Ava Alami (voce e testi), Marilena Sangiorgi (flauto traverso), Gabriele Mirabassi(clarinetto), Marco Taraddei (fagotto), Alma Napolitano (violino), Gianluca Pirisi (violoncello) e Gabriele Evangelista (contrabbasso).



Alessandro Presti ha scelto, oltre a presentare sue composizioni inedite scritte per questo progetto, di musicare e arrangiare due canti di questa Sicilia rurale: uno che racconta l’amore disperato e, il secondo, un canto di carrettiere. Durante la sua ricerca sul “rimosso siciliano” la cosa che più lo ha colpito è la sensazione di mistero che avvolge questa musica e il suo aspetto rituale. “Music for Voice Winds and Strings” vuole esprimere attraverso la musica e la voce alcuni stati d’animo dell’essere umano: amore, morte, disperazione e rinascita. Italiano, siciliano e persiano sono le tre lingue che sono state scelte per raccontare questo progetto.

Insulae Lab è il primo centro di produzione della musica jazz e della creatività artistica delle isole del Mediterraneo. Ideato, firmato e fortemente voluto dall’associazione “Time in Jazz”, con la direzione artistica di Paolo Fresu, è un laboratorio culturale e artistico continuo che coinvolge anche altre isole del Mediterraneo per favorire lo scambio e la circolazione di artisti e idee. Insulae Lab ha come obbiettivo lo scambio e la circolazione di artisti e progetti, stimola la progettazione comune e le coproduzioni, offre percorsi di residenza creativa, promuove i nuovi talenti e incentiva la multidisciplinarietà. Il centro di produzione Insulae Lab è, inoltre, forte dell’esperienza e delle risorse organizzative dell’associazione culturale “Time in Jazz”, che quest’anno ha portato in scena il “Festival Internazionale Time in Jazz” per la sua XXVII edizione.

Catherine Bruni dell’Associazione “Gli Insensati” ricorda l’appuntamento con lo speciale terzo concerto: «In questa edizione dedicata ai sogni abbiamo voluto creare un evento per i più piccoli e per le loro famiglie: quale modo migliore per fare dei bei sogni se non dopo una favola?». Domenica 1° marzo sarà in scena “Una favola insensata”, lettura animata con attività per bambini dai 3 ai 8 anni, eccezionalmente alle ore 17. È un “family concert” di Insensati & Friends con Margherita Sanchini (narratrice), Maria Chiara Fiorucci (arpa), Fabiola Battaglini (percussioni), Damiano Babbini (violino), Catherine Bruni(violoncello): attività musicali a cura di Francesca Diamanti, in collaborazione con la Scuola di Musica del Trasimeno. Vista la capienza contenuta della Sala della Musica “Marchesini” è necessaria la prenotazione ai numeri 3494004620 e 3332001955, oppure inviando un’e-mail a insensati@yahoo.com. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni; il primo genitore accompagnatore paga 10 euro, il secondo 5 euro.

Per tutti gli altri concerti l’ingresso intero costa 10 euro; il biglietto ridotto a 5 euro è destinato ai minori di 12 anni e agli allievi della Scuola di Musica del Trasimeno; biglietto gratuito, infine, solo per gli allievi della Scuola di Musica minori di 12 anni. “Idee Musicali 2026” ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Castiglione del Lago. Informazioni per e-mail all’indirizzo insensati@yahoo.com, ai numeri di telefono 349.4004620 e 333.2001955, nel sito https://www.insensati.com/