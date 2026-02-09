La Corale Francigena all'Abbazia di San Pietro, un omaggio a Mozart per la "Messa degli Artisti"

La partecipazione della Corale Francigena a "Colori di Incanto" va a incentivare questo processo di riscoperta ed attualizzazione, e si pone come riflessione sulla coesistenza tra mondi che spesso oggi sono considerati lontani. Il desiderio di riscoprire come la bellezza artistica e la prassi liturgica possano generare un connubio capace di comunicare verità profonde, mantenendo una coerenza che parla direttamente al cuore dell’uomo contemporaneo.

Il direttore artistico dell’Associazione Arisa Via Francigena, Romano Gordini, ha così illustrato la proposta del repertorio: "L’obiettivo principale nell’aver scelto tale musica è quello di restituire a certo repertorio, oggi inteso soltanto ad esecuzione concertistica, anche una sua funzione spirituale e liturgica, declinandolo ai bisogni attuali dei riti".

