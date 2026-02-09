La Corale Francigena all'Abbazia di San Pietro, un omaggio a Mozart per la "Messa degli Artisti"
Nell’ambito della rassegna “Colori di Incanto”, l’Abbazia di San Pietro di Perugia si appresta a vivere un momento di elevazione spirituale e musicale. Domenica 15 febbraio, alle 11, l’animazione liturgica celebrata dal parroco, don Samy Abu Eideh, sarà affidata alla Corale Francigena, espressione dell’Associazione Arisa Via Francigena di Acquapendente.
L'iniziativa, curata dalla direzione artistica di Luca Grosso, prevede l'invito mensile di una compagine corale per arricchire la celebrazione domenicale. L'appuntamento di questa domenica assumerà una rilevanza speciale: si tratterà infatti di una "Messa per gli Artisti" dedicata alla memoria di Wolfgang Amadeus Mozart, nel 270° anniversario della sua nascita (1756-2026).
Il coro, diretto dal Maestro Alessio Chiuppesi e accompagnato all'organo dal Maestro Fabio Afrune, vedrà per l'occasione una formazione allargata. Oltre ai membri stabili della Corale Francigena, parteciperanno infatti coristi provenienti da Lazio, Toscana e Umbria, a testimonianza di come la Via Francigena resti, ancora oggi, un potente collante culturale tra diverse regioni.
Il programma musicale prevederà in alternanza all’ordinario della messa, con canti dal repertorio gregoriano, alcuni brani tratti dal celebre Requiem KV 626 di Mozart. L’Introitus del Requiem precederà la celebrazione come momento preparatorio alla liturgia, creando raccoglimento e solennità.
Il direttore artistico dell’Associazione Arisa Via Francigena, Romano Gordini, ha così illustrato la proposta del repertorio: "L’obiettivo principale nell’aver scelto tale musica è quello di restituire a certo repertorio, oggi inteso soltanto ad esecuzione concertistica, anche una sua funzione spirituale e liturgica, declinandolo ai bisogni attuali dei riti".
La partecipazione della Corale Francigena a "Colori di Incanto" va a incentivare questo processo di riscoperta ed attualizzazione, e si pone come riflessione sulla coesistenza tra mondi che spesso oggi sono considerati lontani. Il desiderio di riscoprire come la bellezza artistica e la prassi liturgica possano generare un connubio capace di comunicare verità profonde, mantenendo una coerenza che parla direttamente al cuore dell’uomo contemporaneo.
Gianna Bisti, presidente Associazione Arisa Via Francigena
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.