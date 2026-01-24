Daniela e Raffaella Sabatini dal Giubileo della Speranza all'Anno Santo Francescano nel segno della musica 

cultura

Grande successo per "Peregrinantes in Musica - Pellegrinaggio Musicale sulla Via Francigena per il Giubileo della Speranza 2025", l'importante evento musicale, unico nel suo genere in campo internazionale, ideato e realizzato dalle sorelle musiciste Daniela e Raffaella Sabatini, rispettivamente pianista e violinista, con il loro "Iubilaeum Ensemble - L'Ensemble del Giubileo" per celebrare l'Anno Santo della Speranza, da poco concluso.



Una serie di concerti itineranti, ampia e intensa, svoltasi per l'intero anno nelle varie località della Via Francigena del Nord e del Sud, iniziata il 21 dicembre 2024 nella Città dei Papi con la prima esecuzione mondiale dell'Inno della Diocesi di Viterbo per il Giubileo A.D. 2025 "Gesù Cristo è il Signore, nostra unica Speranza" composto da Daniela Sabatini su parole del vescovo Orazio Francesco Piazza e terminata il 5 gennaio 2026 a Roma con la loro esecuzione di brani organistici di Johann Pachelbel e Johann Sebastian Bach e la direzione di brani corali polifonici di Giovanni Pierluigi da Palestrina ed Edward Elgar.



In un entusiasmante itinerario giubilare di fede e musica, "Peregrinantes in Musica - Pellegrinaggio Musicale sulla Via Francigena per il Giubileo della Speranza 2025" ha toccato varie regioni italiane estendendosi, per quanto riguarda il Lazio, da Proceno, dove le sorelle Sabatini hanno dato vita nella scorsa estate alla "Proceno Piano Fest and Music Academy", al Piglio con un concerto in onore del Beato Andrea Conti, ispiratore del primo Giubileo della storia, da Bolsena dove nella Basilica di Santa Cristina Daniela Sabatini ha cantato l'antico Inno "Christina Martyr Inclita" ai Castelli Romani, da Arpino a Roccasecca dei Volsci a San Vittore del Lazio.



Con concerti che hanno riscosso grande successo di pubblico e critica, con un amplissimo repertorio esteso dagli antichi canti giubilari alla prima esecuzione di inni espressamente scritti da Daniela Sabatini sia sui vari Santi e Beati (dal Beato Andrea Conti alla Vita di San Clemente) sia ispirati al Giubileo quali "La Porta della Speranza", "Ave Crux Porta Spei" ed "Ave Maria Madre della Speranza" tenuti in santuari, basiliche e chiese storiche, le sorelle Sabatini si sono confermate ancora una volta autentiche protagoniste di eventi musicali giubilari da loro creati e diretti e svolti in Italia e all’estero quali "Iubilaeum in Musica – Il Festival del Grande Giubileo A.D. 2000" e "Iubilaeum Misericordiae in Musica – Il Festival del Giubileo Straordinario della Misericordia 2016".



Un'autentica missione di musica, arte e fede che connota la loro intera vita artistica e religiosa e che vede attualmente all'opera Daniela e Raffaella Sabatini anche nella loro vocazione di terziarie francescane con il loro Ensemble "Strumenti di Pace" per un nuovo, entusiasmante evento artistico e musicale, anch'esso un unicum per il Giubileo Francescano 2026, "Franciscus – Pellegrinaggi Musicali sulle Vie di Francesco", per cui Daniela Sabatini ha composto ed eseguito in prima mondiale l'Inno Giubilare "Strumenti di Pace".