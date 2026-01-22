"Proceno, tutta da scoprire…". Viaggio tra storia rinascimentale, sapori autentici e identità locale

cultura

Un borgo ricco di storia, un palazzo rinascimentale di grande fascino e i sapori della tradizione locale. Questi gli ingredienti con cui sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio prende il via l'iniziativa "Proceno, tutta da scoprire…", promossa dalla Cooperativa di Comunità di Proceno, con il patrocinio del Comune, che punta a valorizzare il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico del territorio.

Cuore dell’esperienza è la visita guidata al Palazzo Guido Ascanio Sforza, uno dei principali simboli storici del paese. Edificato nel XVI secolo per volontà di Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, signore di Proceno e figura di primo piano della Maremma rinascimentale, il palazzo rappresenta un esempio significativo di architettura signorile dell’epoca. La struttura, imponente e austera, riflette il ruolo strategico e politico che Proceno ebbe nei secoli come territorio di confine tra Stato Pontificio, Granducato di Toscana e domini feudali. Ancora oggi, il palazzo domina il borgo e ne racconta la storia attraverso le sue sale, i suoi affreschi e la sua posizione panoramica.

L’iniziativa propone un percorso completo che unisce cultura, convivialità e scoperta del borgo, e comprende la visita guidata al Palazzo Guido Ascanio Sforza, il pranzo tipico a "Il Ristoro di Porsenna" che valorizzerà i prodotti e le ricette della tradizione locale con un menù composto da antipasto di salumi, formaggi e bruschette, pici all’aglione come primo piatto, torta della nonna, caffè, acqua e vino del territorio (previsto, su richiesta, un menù bambini a prezzo ridotto) e la visita libera del borgo di Proceno

Il costo dell’intera esperienza è di 20 euro a persona. La visita guidata è garantita con un minimo di 5 partecipanti e si svolgerà negli orari 11.30–12.30 o 15.30–16.30. Le prenotazioni resteranno aperte entro e non oltre giovedì 29 gennaio. L'evento si inserisce in un percorso di promozione del turismo lento e consapevole, volto a rafforzare il legame tra visitatori, comunità locale e patrimonio storico, offrendo un’esperienza autentica nel cuore dell’Alta Tuscia.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

378.3080580 - coopproceno@gmail.com