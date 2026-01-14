In arrivo 50.000 euro per la valorizzazione della Rocca dei Papi e dei suoi Giardini Storici

cultura

di D.P.

Affonda le sue origini nel Medioevo e deve il suo nome al periodo in cui Montefiascone fu luogo di soggiorno e riferimento per diversi pontefici, soprattutto tra il XIII e il XIV secolo, quando Viterbo era sede papale. Più volte rimaneggiata nel corso dei secoli, la Rocca dei Papi – simbolo identitario della vicina città falisca e cuore pulsante della sua memoria collettiva – ha rappresentato un presidio strategico e un centro di potere, fino alle distruzioni subite in età moderna.



I Giardini Storici, oggi parte integrante del complesso, offrono uno spazio di grande valore paesaggistico e simbolico, in cui la storia dialoga con il presente. E con il futuro, dal momento che il Comune si è appena aggiudicato un contributo di 50.000 euro grazie al bando della Regione Lazio per la valorizzazione di dimore, ville e giardini storici, uno strumento pensato per sostenere i Comuni nella tutela e valorizzazione di beni culturali di pregio.

Per la provincia di Viterbo, ricca di testimonianze storiche e architettoniche spesso immerse in contesti naturali di grande fascino, il bando ha rappresentato un’opportunità concreta per rafforzare l’offerta culturale e turistica, promuovendo uno sviluppo sostenibile e radicato nel territorio. Non solo un sostegno economico, dunque, ma un segnale di fiducia e di riconoscimento. Un passo in più nella direzione di realtà che scelgono di custodire per costruire.

E di prendersi cura del patrimonio per investire nella qualità della vita e nell’attrattività del territorio. Lo sottolinea, con soddisfazione e senso di responsabilità, la sindaca Giulia De Santis, che guarda a questo traguardo come a una tappa di un percorso più ampio. "Dopo averne già rinnovato l’illuminazione, la pavimentazione, la segnaletica anche in Braille, l’interno dei saloni – afferma la prima cittadina – continuiamo a prenderci cura del nostro gioiello".

Il finanziamento consentirà di intervenire in modo mirato su tre ambiti fondamentali: cura del verde, restauro e accessibilità. Sono previsti interventi di sistemazione delle aiuole e del verde storico dei giardini, per restituire armonia, ordine e bellezza ad uno spazio che rappresenta un punto di incontro tra natura e storia, affacciato su uno dei panorami più suggestivi del Lago di Bolsena. Parte delle risorse sarà destinata a lavori di manutenzione e conservazione della struttura monumentale.

Così da preservare la Rocca dei Papi nel tempo e garantirne la sicurezza, nel pieno rispetto della sua identità storica. Tra gli obiettivi che, secondo quanto stabilito dal bando regionale, dovranno essere realizzati entro il 2027, infine, c’è anche quello di renderla sempre più fruibile e accogliente, abbattendo le barriere fisiche e culturali e confermando l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso un patrimonio che sia davvero accessibile a tutti.