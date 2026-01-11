Presentato il libro "La Tuscia è Storia. La Francigena e i Giubilei a Viterbo" di don Mario Brizi

cultura

Sabato 10 gennaio, alla Chiesa San Giovanni Battista, detta del Gonfalone, di Viterbo si è riunita una piccola folla per l'annunciata presentazione del libro "La Tuscia è Storia. La Francigena e i Giubilei a Viterbo" di don Mario Brizi, pubblicato da Della Rocca Editore. L'evento è l'ultimo del primo ciclo di conferenze dedicate a "La Tuscia e la Storia", realizzato con il patrocinio della Regione Lazio. Sotto allo storico Gonfalone, nello scenario della Chiesa di San Giovanni a Via Cardinal La Fontaine di Viterbo - che è possibile visitare tutti i giorni grazie ai volontari dell’omonima Confraternita - è stato possibile vivere un'ottima occasione per parlare della Tuscia e della storia che l’ha attraversata.

Tra i presenti Maurizio Di Giovancarlo di Tuscia Fotografia, autore delle foto del libro, il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli, il colonnello Alfredo Antro, comandante dei Carabinieri di Viterbo, il vicepresidente di Tuscia in Fiore EST Nuccio Chiossi, il presidente emerito di ArcheoTuscia ODV Luciano Proietti, uno dei membri fondatore di Archeoares Gianpaolo Serone, la professoressa Marta Materni di Unitus, specialista in Medioevo, il direttore del Centro Commerciale Tuscia Paolo Galli, e molti altri curiosi ed amici, tutti ospiti del priore dell'Arciconfraternita del Gonfalone, Madonna del Carmelo ar. di m. Viterbo Franco (Quintaletto) Chiaravalli.

Il pomeriggio si è concluso con la donazione alla Chiesa del Gonfalone di un’opera d'arte (Cristo in croce) realizzata dall’artista Angelo Paccosi e di un’altra opera, finemente realizzata con la tecnica materica, a Giulio Della Rocca, presidente Tuscia in Fiore, un aperitivo offerto da "La Pagnottella" e "Il Gargolo Ristorantino". Domenica 11 gennaio si concluderanno sia la mostra di Angelo Paccosi al Gonfalone che quella dedicata a Schiggino alla nuova Galleria in Via San Lorenzo, 18.