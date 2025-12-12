Arte e Natività, porte aperte a Palazzo Sforza e al Castello di Proceno

cultura

Il Comune e la Cooperativa di Comunità Proceno ricordano che, in occasione del secondo weekend di aperture delle dimore storiche del Lazio, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre sarà possibile visitare due importanti luoghi della storia locale come Palazzo Guido Ascanio Sforza, aperto con visite guidate per gruppi di massimo 15 persone negli orari 9.30-10.30, 11.30-12.30 e 15-16 (per informazioni e prenotazioni: 378.3080580 - coopproceno@gmail.com) e il Castello di Proceno, visitabile da gruppi di massimo 12 persone nelle fasce orarie 10-11, 11-12, 12-13, 14-15, 15-16 e 16-17 (per informazioni e prenotazioni: 0763.710072 - 335.373394 - castello.proceno@orvienet.it).

Palazzo Sforza resterà accessibile anche durante i weekend successivi, consentendo visite autonome negli orari di apertura dell’Info-Point. A partire da sabato 20 dicembre, inoltre, ospiterà la mostra “Prova d’Artista”, realizzata dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo "Leonardo da Vinci" di Acquapendente con il patrocinio del Comune di Proceno e la collaborazione della Cooperativa di Comunità, la cui inaugurazione si terrà lo stesso giorno alle 11.30.

Da domenica 21 dicembre, sempre all’interno del palazzo, sarà aperta al pubblico anche la mostra relativa al concorso "Presepi in Vetrina", con inaugurazione prevista alle 18. Le iscrizioni online sono aperte fino a lunedì 15 dicembre, la premiazione dei presepi migliori è attesa per martedì 6 gennaio alle 16.30. Cittadini e visitatori sono invitati a partecipare a questo ricco programma culturale che celebra storia, creatività e tradizioni del territorio, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio identitario di Proceno.