"Dopo la tempesta", a Lo Scalo torna in mostra la pittura di Lela

cultura

Ha per titolo "Dopo la tempesta" la mostra di pittura di Lela - nome d'arte di Daniela Haase - che sarà inaugurata giovedì 11 dicembre alle 17 a "Lo Scalo" Community Hub di Orvieto Scalo che propone grandi opere astratte realizzate in acrilico, accanto a una serie di piccole nature morte a olio che riflettono sul "qui e ora". All'inaugurazione seguirà un piccolo aperitivo e spazio per uno scambio con l'artista.

Lela è nata a Monaco e vive dal 1996 in campagna, vicino Orvieto. Pittrice autodidatta dal 1989 ha fatto varie mostre in Germania, a Orvieto e nel territorio. Ha intrapreso un lungo percorso dalla pittura figurativa alla pittura astratta fino al expressive landscape painting, usando vari materiali come l'acrilico per le opere astratte, l'olio per i paessaggi e gli aquerelli per la pittura en plein air.

Il titolo "Dopo la tempesta" richiama tanto i processi interiori e creativi quanto gli eventi del mondo, che spesso appaiono come una tempesta ininterrotta. L’artista affronta questo tumulto attraverso la creatività, che diventa un mezzo per una rielaborazione personale e intima. La pittura si configura così come "un percorso per non lasciarsi sopraffare, ma per ritrovare un legame con quelle forze misteriose che tutt* portiamo dentro di noi". Come ricorda Joseph Beuys, "ogni persona può contribuire alla trasformazione della società attraverso la creatività".

Pubblicità

Per ulteriori informazioni:

Instagram: lela_the_artist

339.4268774