Dal Natale di Orvieto un messaggio di pace ai bambini del mondo firmato da Susanna Tamaro

cultura

"La pace è la strada che devi percorrere nel tuo cuore per incontrare quel fuoco che sempre arde e ti parla di amore". Parte dal Natale di Orvieto un messaggio di pace per i bambini di tutto il Mondo. Lo firma la scrittrice Susanna Tamaro che ha regalato alla città un suo pensiero che da questa sera e per tutte le festività accompagnerà le proiezioni luminose sui palazzi di Piazza della Repubblica quest'anno disegnate dalle bambine e dai bambini delle scuole primarie.

La frase campeggia sulla facciata della chiesa di Sant'Andrea e apre la lunga sequenza dei circa 400 disegni dei piccoli studenti che quest'anno arricchiscono il videomapping sulla Torre di Sant'Andrea, sul Palazzo comunale e sul Palazzo dell'Istituto Piccolomini-Febei realizzato da Play Marche e curato da Michele Spagnuolo e dall'artista genovese Davide Sinapsi.

Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre in Piazza della Repubblica l'illuminazione dei "Palazzi Magici", che circondano in una suggestiva atmosfera il mercatino di Natale e la pista di ghiaccio, cui è seguita l'accensione del Grande Albero di Natale in Piazza Duomo, dell'Albero di Luci nel Pozzo di San Patrizio e della Stella cometa in Piazza del Popolo, installazioni che abbelliranno la città fino a martedì 6 gennaio.

Pubblicità

"Ringrazio di cuore Susanna Tamaro - afferma il sindaco, Roberta Tardani - per aver accolto il nostro invito e per questo significativo dono che ha voluto fare alla nostra città. Le sue parole, semplici e profonde, accompagneranno il Natale di Orvieto con un messaggio universale di pace, senza paletti e distinzioni, che parla a grandi e piccoli. È un pensiero che valorizza e impreziosisce il lavoro dei bambini delle nostre scuole a cui rinnovo il ringraziamento per aver colorato la città in questi giorni di festa con la loro fantasia e creatività".

Il videomapping dei "Palazzi Magici" è stato realizzato grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Orvieto-Gruppo Medio Credito Centrale, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Ceprini Costruzioni e IPC-Impresa Petrangeli Costruzioni. "A Natale regalati Orvieto” è coordinato e promosso dal Comune di Orvieto con la collaborazione di enti e associazioni cittadine e gode del sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Umbria nell'ambito del progetto "Natale in Umbria", e del Gal Trasimeno Orvietano.

Qui programma completo e aggiornato.