In cerca della Verità con "Il Prefetto della Giudea", 36esimo Presepe nel Pozzo della Cava

cultura

di Davide Pompei

Testi sacri e tradizioni, verità storiche e miti senza tempo. E ancora simboli, quadrati magici, enigmi e anagrammi. Fascino antico, amplificato dall’ambientazione sotterranea, e dialogo con il mondo contemporaneo al servizio di un messaggio universale di speranza che si rinnova ogni anno, anche se affidato a personaggi controversi come "Gli Esclusi" che alla Natività non hanno assistito.



Voce narrante della 36esima edizione del Presepe nel Pozzo, in corso d’allestimento nel complesso ipogeo di Via della Cava, cuore del quartiere medievale di Orvieto, è Ponzio Pilato, "Il Prefetto della Giudea" che provò a salvare la vita di Gesù per poi cedere alle grida della folla e mandarlo al patibolo, lavandosi le mani del suo sangue attanagliato dalla domanda "Cos’è la verità?".

La stessa che interrogherà quanti da martedì 23 dicembre a domenica 11 gennaio – dalle 10 alle 20, ultimo ingresso alle 19.45 – ambiente dopo ambiente, compiranno il percorso fino alla grande grotta etrusca indagando con e su di lui. Sulla sua difficile scelta, sui sogni della moglie, Claudia Procula, che in qualche modo lo aiutò nella ricerca di quella verità, sulla profezia dei Magi e su altri misteri.

Ennesima scommessa per un evento, nato per gioco e cresciuto con passione, che non ha mai smesso di rinnovarsi: il riferimento ad elementi della modernità. Dopo smartphone, social network e installazioni artistiche, inevitabile il riferimento alla capacità di una macchina di imparare, ragionare e risolvere problemi come farebbe un essere umano, analizzando grandi quantità di dati.

Nuovi linguaggi a sottolineare l’attualità di storie e temi insoliti e coinvolgenti. Almeno per chi come il suo ideatore, Marco Sciarra, non rinuncia ad approfondire ed emozionare, unendo verità storiche ad interpretazioni spesso fantastiche e mescolando diorami, animatroni, costumi, suppellettili ed elementi scenografici quanto più possibili vicini agli originali della Palestina del tempo.

Ad accrescere il realismo, luci ed effetti speciali. La brace che arde, il latte che bolle, il fumo che si leva mentre volti umani e musi animali – realizzati da professionisti del trucco prostetico e della protesica utilizzando gomme, silicone, lattice e resine, basandosi su calchi fatti dal vero o su sculture iper-realistiche appositamente eseguite – non solo si muovono, ma addirittura respirano.

"La sfida – spiega – è quella di ricreare un angolo sempre diverso di quella terra straniera e stranissima, dove si parlava in aramaico e si pregava in ebraico, si scriveva in greco e si leggeva in latino, dove non c’erano libri al di fuori della Thorà e dove tutto era soggetto alla legge di Yahweh. L’edizione di quest’anno tenta di riabilitare, con gli strumenti moderni, la figura di Pilato.

Che, questo raccontano i Vangeli, viene lasciato in asso. Gesù dice di essere venuto a rendere testimonianza alla verità. Pilato gli chiede cosa sia, Gesù non risponde ma fa un piccolo gesto con le mani. Questo lo turba al punto che lui stesso decide di cercarla. Nella mia folle interpretazione ho inserito che avrebbe capito se si fosse avvalso di enciclopedie, strani ausili o moderni motori di ricerca.

Forse. Sta di fatto che ha più domande che risposte. Un po’ come noi, che pure quegli strumenti tecnologici li abbiamo. Passato alla storia come un vile, Pilato si chiede anche quale sia la verità che lui ha trasmesso. Per tanti è il responsabile dell’uccisione di Cristo, per altri è anche il primo che ha portato la democrazia in terra di Giudea. La scena finale sarà il tentativo di spiegare la verità.

Per la colonna sonora, quest’anno la scelta è classica: un Ave Verum e un Adeste Fideles, in latino, ma con una musicalità un po’ diversa". Visitando il Presepe nel Pozzo 2025/2026 – già annunciate le prossime edizioni: "Il braccio destro" e "Lo sguardo di Yarikh", che inaugurerà il filone de "Gli Eletti" – si potranno ammirare anche i ritrovamenti archeologici, senza alcuna maggiorazione.

I biglietti di ingresso al complesso di Via della Cava 28, come noto, sono di 4 euro a persona, 2,50 euro ridotto per bambini, studenti, anziani, gruppi di almeno dieci persone con un unico pagante, possessori dei biglietti di ingresso del presepio dello scorso anno o strutture e associazioni convenzionate, gratuiti fino a 5 anni di età e per possessori di Disability Card.

Incluso nella Carta Unica e realizzato con il contributo della Regione, l'allestimento rientra nella programmazione di "A Natale regalati Orvieto", promossa dal Comune che ha concesso il patrocinio non oneroso, e in quella di "Musei in Rete per il Territorio". Per "Tesori dell'Urbe" sabato 27 dicembre, alle 11 e alle 11.30, al costo di 2,50 su prenotazione al numero telefonico 338.7323884 è in programma una visita speciale per l'Unitre.

Per ulteriori informazioni:

0763.342373 – presepe@pozzodellacava.it

www.pozzodellacava.it/presepe