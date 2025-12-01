"Pinocchio nel Giardino delle Meraviglie", un mese di appuntamenti

cultura

di G.S.

Nella prima delle tre giornate di donazione sangue e plasma in Piazza Vittorio Emanuele - altre sono già in programma lunedì 15 e sabato 20 dicembre - il Comune di Montefiascone ha presentato ufficialmente il programma di eventi "Pinocchio nel Giardino delle Meraviglie" che sarà inaugurato domenica 7 dicembre alle 16.30 con l'apertura in Piazza Vittorio Emanuele della Casa di Babbo Natale a cura della Sezione Aido (visitabile tutti i fine settimana fino a martedì 6 gennaio).

Lunedì 8 dicembre, a partire dalle ore 9, passaggio dei tedofori del viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano-Cortina 2026. Alle 16 in Via della Viola al Convento Divino Amore diretto da Gianna Scoponi la secona edizione del "Presepe Vivente: un Bambino tra i bambini" visitabile a partire alle 16 (anche domenica 28 dicembre e martedì 6 gennaio). Alle 18.15 in Largo del Plebiscito lettera alla Fata Turchina (scrittura di desideri e buoni propositi per i bambini che addobberanno l’Albero di Natale con sfere decorate in tutte le lingue del mondo a cura del laboratorio diretto da Gianna Scoponi. Alle 18.30 a Piazzale Roma accensione luminarie natalizie e dell’Abero a colori dedicato all’Europa.

Giovedì 11 dicembre alle 16.45 letture presso la Biblioteca Comunale della fiaba di Pinocchio ed altre storie natalizie a cura delle volontarie dell’Associazione "Voci di Carta". Alle 21 presso la Cattedrale di Santa Margherita a cura dell’Associazione Juppiter APS Giovanile “Movimento: la musica e l’allegria", musical dal titolo "Pinocchio alle rovescia: c’era un volta un bambino".



Sabato 13 dicembre a partire dalle 11 alle 20.30 in Piazzale Roma prima giornata della Festa dell’Olio e dell’Olivo che verrà bissata il giorno dopo. Apertura straordinaria in contemporanea delle dimore storiche del Lazio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30): Museo San Gallo, Scavi Archeologici e Torre del Pellegrino presso la Rocca dei Papi, dove alle 16.30 si svolgerà un Concerto di Natale con il locale Coro del Seminario "San Vitaliano Papa".



Domenica 14 dicembre l'apertura del Mercatino di Mastro Ciliegia. Dalle 10 fino alle 12 apertura straordinaria delle Carceri Papaline in presenza del funzionario archeologo Educazione e Ricerca Soprintendenza Archeologica e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale. Alle 14.30 alla Rocca dei Papi premiazione finale del Circuito “Maremma Tosco Laziale 2025” a cura dell'Asd Scuola Mtb Montefiascone. Alle 16.30 alla Cattedrale di Santa Margherita la rappresentazione teatrale “Dalla terra al cielo. San Tommaso d’Aquino” a cura dell’Associazione Rocca dei Papi per un'ecologia integrale. Alle 18 al Cinema Gallery "Canzoni per una amica" a cura de "Il Cuore di Rosalba" per la lotta contro il cancro.

Giovedì 18 dicembre alle 15.30 alla Biblioteca Comunale "L’arte di ridare forma alla carta: Deart", laboratorio di bricolage aperto a tutte le età in cui si realizzeranno decori natalizi con carta riciclata e materiale di riuso. Venerdì 19 dicembre a partire dalle 10.30 “Natale itinerante 2025” (Piazzale Roma, Corso Cavour fino a Piazza Vittorio Emanuele) a cura dell’Istituto Comprensivo “A. Molinaro” – canti natalizi degli alunni della Scuola Golfarelli. Alle 16.30 in Biblioteca, conferenza dal titolo “La Storia del Natale” a cura del Presidente del C.I.C. Giancarlo Breccola.



Sabato 20 dicembre dalle 15 alle 19 e il giorno dopo dalle 10 alle 19 a cura dell’Istituto Comprensivo “Anna Molinaro Carelli” il Mercatino di Mastro Ciliegia in Piazza Vittorio Emanuele (dalle 15 alle 19). Domenica 21 dicembre a partire dalle 10 “Giornata dedicata allo Sport” a cura delle Associazioni Sportive di Montefiascone. Dalle 15.30 parata itinerante “Le Vie di Pinocchio” per le vie del centro storico a cura del CircoVerde Asd. Dalle 17 concerto “Bluee Monday Trio” alla Rocca dei Papi (soprano Michela Marconi – jazz e musiche di Natale a cura della Associazione Vox in Arte. Lunedì 22 dicembre alle 15.30 alla Biblioteca Comunale “Cinema di carta: Mangiafuoco presenta Pinocchio”.

Venerdì 26 dicembre dalle 17 nei Giardini del Palazzo Vescovile decima edizione de "Il Mistero della Natività" (si replica giovedì 1° e martedì 6 gennaio). Alle 17.30 nella Basilica di San Flaviano, "Concerto di Natale" a cura della Corale Santa Margherita. Sabato 27 dicembre alle 21 quello del Coro Gospel Tribur Comunity Gospel Choir a cura dell’Associazione Paola Pezzato. Martedì 30 dicembre alle 15.30 alla Biblioteca Comunale proiezione film "Pinocchio" (2002) interpretato da Roberto Benigni.



Mercoledì 31 dicembre in Piazza Vittorio Emanuele "Capodanno in Rosa". Domenica 4 gennaio, giornata della Befana Aido, alle 17 l'Oscar dello Sport al Ristorante "Da Corrado", sul lungolago, a cura de "Il Cuore di Rosalba". Martedì 6 gennaio "A passeggio con la Befana" a cura dell’Associazione Montecamminando e dell’Avis Comunale di Montefiascone con degustazione di cioccolata. Gran finale sabato 17 gennaio alle 10 la benedizione degli animali nella chiesa di Fiordini a cura dell’Associazione Fiordini Onlus. Per tutta la durata del progetto programma Avis, Aido e Solidarietà Falisca effettueranno un suggestivo allestimento alla fontana di Piazza Vittorio Emanuele.