"I Fantastici 4", filosofia e scienza per un'iniziativa del Liceo Gualterio e dell'Istituto Paritario San Lodovico

cultura

Un'esperienza filosofica e scientifica, ma anche un modo per riflettere su temi come il rapporto uomo – natura e la sostenibilità. Nasce così un progetto trasversale che intreccia saperi e prospettive in un’ottica ludica, laboratoriale e intergenerazionale. "I Fantastici 4", infatti, si fonda sull’idea che la scoperta sia un cantiere aperto, una sfida di curiosità in cui gli studenti grandi e piccoli possono essere protagonisti e che la meraviglia possa essere un ponte tra discipline diverse in cui ragionare con la propria testa. Obiettivi ambiziosi, dunque, che le studentesse e gli studenti della V B del Liceo Classico "F.A. Gualterio" di Orvieto, coordinati dalle professoresse Francesca Medori e Chiara Scurti, hanno scelto di perseguire proprio per celebrare, con le bambine e i bambini dell’Istituto Paritario "San Lodovico", la Giornata Mondiale della Filosofia istituita dall'Unesco nel 2002.

E se lo scorso anno la ricorrenza era stata festeggiata con un’attività sul tema delle favole, per questa edizione i giovani liceali hanno pensato a qualcosa di sfidante che coniugasse l’esperimento con l’argomentazione e il ragionamento. Vale a dire la scienza e la filosofia con un percorso a tappe costruito su quattro elementi: Fuoco, Aria, Terra e Acqua. Perché se è vero che fin da piccoli viviamo immersi nella natura e con i sensi possiamo guardare, osservare, ascoltare, elaborare e fare esperienza, è altrettanto innegabile che la sopravvivenza dell’ambiente è strettamente legata a nostre scelte responsabili e consapevoli che solo l’esercizio del pensiero critico può favorire.





Nella storica sede di Piazza Ranieri, dove ogni angolo racconta di vita vissuta, diversi sono stati gli esperimenti proposti, uno per ciascun elemento di cui far emergere le proprietà con la partecipazione di tutti: bolle di sapone, attività con la sabbia e il terreno, giochi d’acqua, luci colorate e girandole. Un percorso, quello ideato a Palazzo Clementini, utilizzando anche storie e immagini per apprendere come quell'elemento sia stato, o sia ancora, usato dagli uomini nella vita quotidiana e riflettere su quale relazione possano avere con esso i bambini stessi. Usare, dunque, anche la fantasia per sviluppare attenzione ai comportamenti virtuosi attraverso la sollecitazione di dubbi e interrogativi.



Perché i piccoli sono filosofi in modo spontaneo e le domande, si sono infatti susseguite incalzanti, introducendo scenari e confronti che hanno sostenuto l’attività di riflessione del gruppo. Grandi e piccoli hanno ragionato insieme per unire le diverse risposte in modo sensato, come tessere di un puzzle. E proprio un puzzle, dedicato al filosofo Empedocle e la sua teoria cosmogonica, ha coinvolto tutti in un momento finale: un’altra sfida per allenare la mente.



