Prima edizione di "Viterbo Dance Lab", tre giorni di stage con grandi maestri

cultura

di Miranda Bocci

Saranno presenti i grandi maestri della danza allo stage dedicato a danza classica, moderna, hip hop, contemporanea e alle molte altre discipline che compongono questa straordinaria arte. Alessandra Celentano, direttamente da Amici, Kledy Kladiu, grande ballerino di danza moderna insieme ad altri famosi artisti saranno a disposizione per tre giorni di tutti coloro che vorranno assistere alle loro esibizioni. L'evento si svolgerà a Viterbo, nella sede della Scuola Danza Ragonesi, situata in Viale IV Novembre 23 e diretta artisticamente da Alessandra Vettraino.



Lo stage avrà inizio venerdì 28 e proseguirà sabato 29 e domenica 30 novembre. Questa rappresenta la prima edizione del "Viterbo Dance Lab" che, negli anni a venire, si terrà stabilmente nell'ultimo weekend di novembre. Alessandra Vettraino, insegnante e direttrice della Scuola Danza Ragonesi, ha sempre coltivato il desiderio di organizzare un grande stage di danza nella Città dei Papi in cui vive e insegna. Un appuntamento con maestri professionisti di livello nazionale e internazionale, pensato per offrire a tutti gli studenti l'opportunità di approfondire questa splendida disciplina.



La direttrice artistica si è avvalsa, della collaborazione del suo carissimo amico ed illustre insegnante Demis Autellitano, coreografo e direttore di un prestigioso stage che si svolge a Castellammare di Stabia nella prima settimana di luglio: lo Stabia Summer Dance. Alessandra e Demis hanno deciso di organizzare questo nuovo stage a Viterbo anche grazie alla disponibilità del dottor Goffredo Sepiacci, che ha messo a disposizione l'intero stabile del Complesso Scolastico Ragonesi.



Gli ospiti maestri che parteciperanno allo stage saranno Alessandra Celentano (danza classica), Emanuel Lo (hip-hop), Kledi Kadiu (modem), Gaia De Martino (contemporary modem), Carla Palumbo (heels e street jazz), Emilio Zavatta (contemporaneo) e naturalmente i due direttori artistici: Demis Autellitano (modern) e Alessandra Vettraino (classico). Le lezioni saranno divise per livello principianti e intermedio/avanzato e avranno luogo al complesso scolastico "Cardinal Ragonesl".



L'evento intende innalzare la danza a Viterbo a un livello artistico di prestigio e diffondere la bellezza di Viterbo e della Tuscia al pubblico italiano. Gli studenti di danza partecipanti provengono da ogni parte d'Italia: dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Trentino, fino alla Calabria, con la presenza anche di allievi provenienti da Sardegna e Sicllla. Circa 200 gli studenti, che con le loro famiglie, verranno a vivere per tre giorni a Viterbo.

Questo evento ha coinvolto anche le strutture ricettive e i ristoratori della città. I direttori Alessandra e Demis sono estremamente soddisfatti del risultato ottenuto a livello nazionale ed auspicano di vedere una partecipazione sempre maggiore alle prossime edizioni di "Viterbo Dance Lab". Si ringraziano per il patrocinio la Città di Viterbo e Sport e Salute. Un sentito ringraziamento va alle numerose aziende che hanno contribuito alla realizzazione.