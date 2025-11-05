Sbandieratori e Musici dei Quartieri pronti a sventolare i colori di Orvieto in Piazza San Pietro

cultura

di D.P.

Il Gruppo Sbandieratori e Musici dei Quartieri di Orvieto porta i colori della città del Duomo all'ombra del Cupolone. Lo farà sabato 8 novembre prendendo parte da protagonista al Pellegrinaggio Giubilare delle Rievocazioni Storiche Italiane che vede in campo le associazioni di rievocatori storici di Umbria, Lazio, Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria oltre ai gladiatori del Gruppo Storico Romano. La delegazione orvietana, composta da una quarantina di elementi e capitanata da Mirko Grillo, incontrerà i gruppi partecipanti alle 8 in Piazza Pia e, percorrendo Via della Conciliazione, farà il suo solenne ingresso in Piazza San Pietro per assistere alle 10 all'Udienza Giubilare di Papa Leone XIV.

I gonfaloni che rappresentano le diverse rievocazioni storiche italiane e i presidenti delle relative associazioni regionali saranno a lato del trono del Santo Padre, alla distanza stabilita con le Autorità Vaticane. Al termine questi ultimi porgeranno il saluto a Robert Francis Prevos consegnandogli alcuni doni. A seguire la benedizione dei gonfaloni presenti sul sagrato con la recita della Preghiera del Rievocatore, l’ingresso in Basilica attraverso la Porta Santa, la preghiera sulla tomba dell'apostolo Pietro e la celebrazione della messa. Bandiere e strumenti musicali non potranno accedere in Basilica, ma i gruppi potranno comunque esibirsi in Piazza San Pietro, nella parte interna o esterna all'iconico abbraccio del colonnato.

Il dono che Armando Fratini, presidente del Gruppo Sbandieratori e Musici dei Quartieri di Orvieto – ri-nato su suo impulso nel 2012 – consegnerà al Pontefice è uno scudo in legno della storica Falegnameria Sangiovanni impreziosito con fiori all'uncinetto, in filo di cotone, con i colori giallo-rossi del Corsica, giallo-blu del Santa Maria della Stella, bianco-rossi del Serancia e bianco-verdi dell’Olmo realizzati da "Orvieto Città del Merletto dal 1907", la sezione interna al Comitato Cittadino dei Quartieri, guidata dalla merlettaia Loretta Lovisa. Due emblemi delle più antiche pratiche della tradizione a simboleggiare l'unione dei quartieri, e quindi della città, ma anche la congiunzione tra arte e artigianato.



Quando basta a colorare di orgoglio identitario il Giubileo degli Sbandieratori che arriva sul finire dell'Anno Santo che, al motto di "Pellegrini di Speranza" terminerà martedì 6 gennaio 2026. "Per Orvieto – affermano dal Gruppo – essere presente e rappresentata in questi contesti è motivo di grande vanto".