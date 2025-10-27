Il regista Riccardo Milani presenta il film "La vita va così" e incontra il pubblico

Alle 21 il regista romano incontrerà il pubblico del Multisala Moderno di Bolsena – che proprio quest’anno festeggia il traguardo dei 75 anni anni di attività – per una serata condotta da Franco Grattarola con la direzione artistica di Emiliano Leoncini. Ambientato in Sardegna e ispirato a una storia vera, il film segue le vicende di un saggio ostinato pastore che si oppone contro una grande impresa edile alla vendita del suo terreno. Scene comiche e drammatiche vedono alternarsi Virginia Raffaele, Aldo Vaglio, Diego Abatantuono e Ignazio Loi, nella vita un vero pastore.

