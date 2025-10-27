Il regista Riccardo Milani presenta il film "La vita va così" e incontra il pubblico
Doppio appuntamento con Riccardo Milani. Nella serata di lunedì 27 ottobre sarà alle 21 al Cinema Multisala Tevere di Castiglione in Teverina dove incontrerà il pubblico presentando il suo ultimo film, "La vita va così", che fuori concorso ha dato il via alla 20esima Festa del Cinema di Roma. Ad arricchire la serata, con la direzione artistica di Glauco Almonte, l’intrattenimento musicale di Leonardo Ceccani.
Alle 21 il regista romano incontrerà il pubblico del Multisala Moderno di Bolsena – che proprio quest’anno festeggia il traguardo dei 75 anni anni di attività – per una serata condotta da Franco Grattarola con la direzione artistica di Emiliano Leoncini. Ambientato in Sardegna e ispirato a una storia vera, il film segue le vicende di un saggio ostinato pastore che si oppone contro una grande impresa edile alla vendita del suo terreno. Scene comiche e drammatiche vedono alternarsi Virginia Raffaele, Aldo Vaglio, Diego Abatantuono e Ignazio Loi, nella vita un vero pastore.
