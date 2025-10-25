Protocollo d'Intesa tra ABI e ADSI per la valorizzazione del patrimonio culturale

cultura

di D.P.

Favorire e promuovere strumenti finanziari agevolati e innovativi destinati al restauro, alla conservazione, all’efficientamento energetico e alla digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale delle dimore. Promuovere iniziative di educazione e promozione culturale. Agevolare e sviluppare interventi compatibili con i vincoli storico-architettonici, finalizzati all’efficientamento energetico e alla digitalizzazione delle dimore storiche. E ancora valorizzare e promuovere iniziative e progetti di responsabilità sociale d’impresa, con particolare attenzione alla tutela e alla promozione del patrimonio storico.

Quattro direttrici principali per il Protocollo d'Intesa strategico sottoscritto giovedì 23 ottobre a Roma, nell’elegante sede di Palazzo Altieri, appena aperta al pubblico in via eccezionale in occasione del Festival è Cultura, dai vertici dell'Associazione Bancaria Italiana e l’Associazione Dimore Storiche Italiane. L’accordo triennale nasce dalla consapevolezza che il patrimonio culturale privato costituisce un motore di economia, cultura e coesione sociale, e che le dimore storiche, in particolare nei territori più decentrati, rappresentano un presidio identitario fondamentale e un motore di sviluppo per le comunità locali. E dà avvio ad una collaborazione strutturata.





Attraverso quest’ultima ABI e ADSI rafforzano l’impegno congiunto nel sostenere un patrimonio unico al mondo e nel promuovere progetti capaci di rafforzare il legame tra cultura, sviluppo locale e responsabilità sociale, creando le condizioni per la sua trasmissione alle generazioni future. Le due realtà istituiranno, inoltre, un tavolo congiunto che avrà il compito di monitorare l’attuazione del Protocollo, elaborare linee guida operative e proporre aggiornamenti annuali. "Attraverso questa intesa – ha dichiarato Antonio Patuelli, presidente dell’ABI – il mondo bancario rafforza il proprio impegno nel sostenere la cultura e l’economia dei territori.



Promuovere collaborazioni virtuose con chi tutela questi luoghi significa anche investire in progetti di coesione e sostenibilità. È un segnale concreto di come il settore bancario contribuisce attivamente alla valorizzazione delle risorse culturali e territoriali, favorendo iniziative che generano impatto sociale positivo e rafforzano il senso di comunità". "Il patrimonio culturale privato – ha dichiarato Maria Pace Odescalchi, presidente dell’ADSI che da 48 anni riunisce i proprietari di immobili storici di tutta Italia – non è soltanto una testimonianza della nostra storia, ma un motore vivo di economia, cultura e coesione sociale. Le dimore storiche sono un ponte tra passato e futuro, presìdi identitari che tengono unite comunità e territori, soprattutto nelle aree più decentrate.

Rappresentano un riferimento e un’ispirazione per le giovani generazioni, chiamate a riconoscersi in questi luoghi e nella loro memoria. Custodirle è un dovere e un atto di responsabilità verso il territorio e verso il Paese, ma è anche un impegno oneroso che richiede risorse ingenti. L’intesa con ABI rappresenta uno strumento concreto e innovativo per rendere sostenibile la tutela di questo patrimonio, facilitando l’accesso al credito e favorendo investimenti in restauro, efficienza energetica e valorizzazione. Solo attraverso alleanze strategiche come questa possiamo assicurare che le dimore storiche continuino a vivere e a generare valore per i territori, contribuendo allo sviluppo culturale ed economico del Paese”.