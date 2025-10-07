"I Pirati della Bellezza", quinta edizione per il Festival della Parola e del Pensiero

cultura

Torna a Viterbo "I Pirati della Bellezza", il Festival della Parola e del Pensiero ideato e diretto da Carlo Galeotti, giunto alla quinta edizione. Da lunedì 13 a domenica 26 ottobre, la Città dei Papi diventa Capitale del dialogo tra cultura, scienza e libertà, con un calendario di incontri gratuiti, dibattiti e spettacoli nei due auditorium del Centro Culturale Valle Faul (Fondazione Carivit e Unindustria), che insieme formano un vero e proprio polo culturale multisala. Ma anche all’Università della Tuscia. Due settimane alla scoperta di un gigante che ha segnato la storia della musica italiana, Come Mogol, e del mondo dell’informazione e del giornalismo.

Quest’anno il filo conduttore è Alan Turing, genio della logica e padre dell’intelligenza artificiale, simbolo di libertà di pensiero e di diritti civili. Intorno a lui si intrecciano riflessioni sulla nuova frontiera digitale, la scienza, la parola e la dignità umana. Tra i protagonisti: Mogol, a cui l’Università della Tuscia conferirà il Sigillo di ateneo e che sarà al centro di un grande evento–spettacolo (“Emozioni”), Gino Roncaglia e Barbara Gallavottisull’intelligenza artificiale, Giordano Bruno Guerri sulla storia e il potere, Cecilia Sala e Francesco Cancellato sul mondo e le nuove derive politiche, Toni Capuozzo con “Il mondo in guerra” e l’intensa intervista a Italo Leali, simbolo di resistenza e amore per la vita.

Come da tradizione, il festival rinnova anche l’iniziativa “Un libro sospeso”, regalando 50 copie di ogni volume presentato ai partecipanti, per diffondere la cultura come gesto di libertà e bellezza condivisa. Promosso con il sostegno di Fondazione Carivit, Unindustria e Ance Viterbo, I Pirati della Bellezzaconferma il suo spirito originale: un viaggio nella mente e nel cuore umano, dove la parola resta il più potente atto di libertà.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito fino al raggiungimento massimo della capienza. Ogni incontro sarà trasmetto in diretta streaming sulla pagina Facebook di Tusciaweb e sul sito del quotidiano online.



