Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, i progetti finanziati dal Ministero della Cultura

Il Ministero della Cultura ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica. In Umbria sono risultati finanziati ben 23 progetti sui 24 presentati dalle diverse associazioni o Amministrazioni Comunali promotrici, per un importo complessivo di 298.000 euro, ovvero il 15% di quello stanziato a livello nazionale.

In ordine di graduatoria: il Palio dei Terzieri di Città della Pieve (16.716 euro), "Ocriculum AD 168" di Otricoli (16.158), il Mercato delle Gaite di Bevagna (12.800), "Perugia 1416" di Perugia (15.230), la Giostra dell'Arme di San Gemini (15.230), il Calendimaggio di Assisi (14.301), il Palio dei Terzieri di Trevi (14.301), l'Agosto Corcianese di Corciano (12.000), il Palio dei Colombi di Amelia (13.930), la Corsa all'Anello di Narni (13.930), il Palio dei Quartieri di Nocera Umbra (13.558), "Il Rinascimento ad Acquasparta" di Acquasparta (13.372), il Medioevo Fossatano di Fossato di Vico (7.106), i Giochi de le Porte di Gualdo Tadino (13.001), il Palio delle Barche di Passignano sul Trasimeno (13.001), la Giostra della Quintana di Foligno (12.629), l'Agosto Stronconese di Stroncone (12.258), la Disfida di San Fortunato di Todi (12.258), "Tuoro 217 a.C." a Tuoro sul Trasimeno (12.072), la Fuga del Bove di Montefalco (10.930), la Festa d'Autunno di Valfabbrica (11.515), il Maggio Eugubino di Gubbio (11.329), la Donazione della Santa Spina a Montone (11.329). Non assegnato il finanziamento a Hispellvm, la rievocazione storica di epoca romana che anima la metà di agosto a Spello.

"Un risultato importante, frutto di un lavoro portato avanti con grande impegno" per l'Associazione Umbra delle Rievocazioni Storiche, presieduta da Carlo Paolocci. Festeggia, intanto, anche l'Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio. Su 17 progetti presentati al bando del Ministero della Cultura "Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica – Edizione 2025 – Decreto di assegnazione dei contributi extra FNSV" sono stati approvati e finanziati 14. In ordine di punteggio: Orte (90), Soriano nel Cimino (81), Bassano Romano (73), Paliano (72), Allumiere (70), Nepi (69), Antrodoco (65), Palestrina (65), Leonessa (64), Vetralla (62), Bomarzo, Civita Castellana, Vignanello, Viterbo tutti con 61 punti. Un riconoscimento che premia non solo la qualità delle singole manifestazioni, ma soprattutto il lavoro di rete tra le realtà associate.

"Questo risultato – dichiara il presidente dell'Associazione, Antonio Tempesta – dimostra che quando le rievocazioni storiche collaborano, condividono esperienze e si confrontano, i frutti arrivano La rete che abbiamo costruito è solida, inclusiva e orientata alla crescita culturale e sociale dei nostri territori. Le rievocazioni storiche non sono solo eventi folcloristici, ma strumenti di identità, cultura e sviluppo locale. Il fatto che alcuni progetti non siano stati accolti non deve scoraggiare. Al contrario, è un’occasione per rafforzare il dialogo, migliorare la progettazione e continuare a lavorare insieme, con spirito di condivisione e crescita.

Le rievocazioni storiche associate non operano in isolamento: si scambiano buone pratiche, si supportano nella progettazione, si promuovono reciprocamente. È questa sinergia che ha permesso di presentare progetti credibili, coerenti e capaci di rispondere ai criteri ministeriali. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, definendole espressioni autentiche della vitalità dei territori, capaci di unire passato e presente in una narrazione condivisa".



L’Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio continuerà a rafforzare il dialogo tra le rievocazioni, a promuovere la formazione dei volontari e a valorizzare il patrimonio immateriale che queste manifestazioni custodiscono. Perché la storia, quando è vissuta insieme, diventa futuro.