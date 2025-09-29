In cento borghi è "Caccia ai Tesori Arancioni" con il Touring Club Italiano

cultura

di D.P.

Scoprire luoghi autentici e spesso poco conosciuti del Paese, attraverso la divertente formula della caccia al tesoro. Sarà possibile farlo grazie alla sesta edizione dell’iniziativa aperta a tutti – adulti e bambini – promossa dal Touring Club Italiano per domenica 5 ottobre che si svolgerà in contemporanea in cento dei 295 borghi certificati con la Bandiera Arancione. Un percorso in sei tappe che condurrà i partecipanti ad ammirare le bellezze storiche, artistiche, naturalistiche e gastronomiche custodite nei piccoli centri dell’entroterra italiano.

Non una competizione, ma un viaggio esperienziale che permetterà un’esplorazione autentica per conoscere da vicino l’identità dei borghi italiani, attraverso prove, indizi e attività sulle tradizioni locali. Ogni squadra della "Caccia ai Tesori Arancioni" che completerà il percorso riceverà un dono rappresentativo del territorio, simbolo dell’esperienza vissuta. L’iniziativa mira non solo a promuovere il turismo sostenibile nei piccoli centri, ma anche a rafforzare il legame con le comunità locali, sostenendo al contempo la missione del TCI.

Quella della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. A tutti gli iscritti verrà donato il "Ricettario del Borgo", una raccolta di ricette tipiche provenienti dai borghi Bandiera Arancione. Il volume intende raccontare il legame profondo tra cucina, cultura e territorio, proponendo piatti che custodiscono storie e tradizioni secolari. Per prendere parte all’iniziativa è necessario registrarsi in anticipo – la partecipazione è a numero chiuso, l’invito a partecipare aperto – effettuando una piccola donazione che sarà destinata a sostenere i progetti.

Il giorno dell’evento, le squadre dovranno presentarsi al punto di partenza nel borgo prescelto, dove riceveranno gli indizi che guideranno lungo il percorso di scoperta. A famiglie, gruppi di amici e appassionati di cultura e tradizioni locali che desiderano vivere una giornata all’insegna della convivialità e dell’esplorazione non resta che farsi trovare nei punti di partenza individuati e, al termine della manifestazione, condividere immagini e testimonianze dell’esperienza vissuta sui canali social ufficiali @bandiere.arancioni e @touringclub.

Assenti per questa edizione le proposte in Umbria, circoscritte alla provincia di Roma quelle del Lazio, nella Toscana più prossima l’appuntamento per il 2025 conduce direttamente nel cuore della Maremma. In provincia di Grosseto, a circa un'ora e un quarto d’auto da Orvieto, sorgono infatti Manciano che "si distingue per il valore, la varietà e la fruibilità degli attrattori storico-culturali e naturalistici" e, sul versante meridionale del Monte Amiata, circondato da castagni, l’esteso centro storico, suddiviso in tre suggestivi terzieri, di Santa Fiora.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni:

www.tesori.bandierearancioni.it