Alessandro Farnese - Papa Paolo III, inaugurazione dell'opera di Miranda Boi e annullo filatelico

Sabato 27 settembre , Canino omaggia Alessandro Farnese, poi Papa Paolo III, con due iniziative di spessore, nell'anno del Giubileo 2025, il cui tema è "Pellegrini di Speranza". Dalle 10 alle 16, in collaborazione con Poste Italiane - Settore Filatelia, in Via Roma, sarà installato un desk dove sarà possibile ricevere l'annullo filatelico sulle cartoline celebrative dedicate all'illustre pontefice a cui Canino ha dato i natali il 29 febbraio del 1468. Le cartoline verranno distribuite in omaggio a tutti i partecipanti.

