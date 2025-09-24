Premio "Mattia Torre", selezionati i finalisti. Geppi Cucciari conduce le serate finali

cultura

Sono stati selezionati dalla giuria composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Luca Vendruscolo, i sette finalisti della prima edizione del Premio "Mattia Torre", il riconoscimento rivolto ad autori under 35 che si concluderà al Teatro dell'Unione di Viterbo. Si tratta di Giulio Armeni ("Barrette"), Camilla Boncompagni ("Ciò di cui ho paura"), Ernesto Dejana ("Una coda viola"), Francesco Garofalo ("Il grande spettacolo"), Filippo Maria Macchiusi ("ProEnerVitFitStyleProPowerActivePro"), Francesco Miluzzi ("La Mazza") e Chiara Miolano ("L'invasione degli attori").

I loro monologhi e atti comici - selezionati tra i 527 inviati - saranno presentati e letti da attrici e attori nel corso della serata di venerdì 3 ottobre al termine della quale il pubblico sarà chiamato a valutare le opere proposte. Sabato 4 ottobre, invece, ci sarà la cerimonia di consegna del Premio della Giuria e del Premio del Pubblico. Le due serate - che saranno condotte da Geppi Cucciari - saranno arricchite da letture di testi di Mattia Torre e dalle testimonianze e dai ricordi di numerosi amici e collaboratori del regista, sceneggiatore e autore televisivo e teatrale scomparso nel 2019.

I biglietti dell’evento sono già disponibili in prevendita online su www.tusciafilmfest.com e a Viterbo al Botteghino del Teatro dell'Unione, il Museo dei Portici e il Museo Colle del Duomo. Il Premio "Mattia Torre" è organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con la famiglia e gli amici di Mattia Torre e con il supporto del Comune di Viterbo, dell’Università degli Studi della Tuscia, della Siae - Società Italiana degli Autori ed Editori e della Fondazione Roma Lazio Film Commission.